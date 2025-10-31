Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Hospital Timing Change: उत्‍तराखंड के इस जिले में बदल जाएगा सरकारी अस्पतालों के खुलने का समय, ये है नई टाइमिंग

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 06:38 PM (IST)

    रामनगर से, सर्दियों के कारण उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों के खुलने का समय बदल गया है। अब अस्पताल एक घंटा देरी से खुलेंगे और देरी से बंद होंगे। नैनीताल जिले के मुख्य चिकित्साधीक्षक डा. हरीश पंत ने बताया कि यह बदलाव सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी लागू होगा। नई समय सारणी 1 नवंबर से 31 मार्च तक प्रभावी रहेगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    सरकारी अस्पतालों के खुलने का समय बदल जाएगा। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, रामनगर। सर्दियों की वजह से अब जिले के सरकारी अस्पतालों के खुलने का समय बदल जाएगा। अब सरकारी अस्पताल एक घंटा देर से खुलेंगे और एक घंटा देर से बंद होंगे। गर्मी व सर्दी में सरकारी अस्पतालों के खुलने व बंद होने का अलग-अलग समय निर्धारित किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गर्मियों के मौसम में पहले एक अप्रैल से 31 अक्टूबर तक सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक अस्पताल में उपचार के लिए ओपीडी खुलती थी। चूंकि अब सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है। ऐसे में एक नवंबर  शनिवार से 31 मार्च तक सरकारी अस्पताल के समय में बदलाव हो जाएगा।

    अब अस्पताल में ओपीडी में मरीजों को देखने का समय सुबह नौ बजे से तीन बजे तक रहेगा। नैनीताल जिले के मुख्य चिकित्साधीक्षक डा. हरीश पंत ने बताया कि सरकारी अस्पतालों के अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का समय भी एक नवंबर से बदल जाएगा। अब सरकारी अस्पताल सुबह नौ बजे से तीन बजे तक खुलेंगे। इस संबंध में अस्पतालों को दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं।