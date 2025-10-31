जागरण संवाददाता, रामनगर। सर्दियों की वजह से अब जिले के सरकारी अस्पतालों के खुलने का समय बदल जाएगा। अब सरकारी अस्पताल एक घंटा देर से खुलेंगे और एक घंटा देर से बंद होंगे। गर्मी व सर्दी में सरकारी अस्पतालों के खुलने व बंद होने का अलग-अलग समय निर्धारित किया गया है।

गर्मियों के मौसम में पहले एक अप्रैल से 31 अक्टूबर तक सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक अस्पताल में उपचार के लिए ओपीडी खुलती थी। चूंकि अब सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है। ऐसे में एक नवंबर शनिवार से 31 मार्च तक सरकारी अस्पताल के समय में बदलाव हो जाएगा।