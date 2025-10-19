Karmayogi Program: उत्तराखंड के 5 हजार से ज्यादा शिक्षक-कर्मचारी बढ़ाएंगे कौशल, करेंगे 3651 स्किल कोर्स
उच्च शिक्षा विभाग, आधुनिकरण पर जोर देते हुए, कर्मयोगी कार्यक्रम के तहत प्राध्यापकों और कर्मचारियों के कौशल को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध करा रहा है। पांच हजार से अधिक कर्मियों का पंजीकरण igotkarmayogi.gov.in पर किया जा रहा है, जहां 3651 से अधिक स्किल आधारित कोर्स उपलब्ध हैं। कोर्स पूरा करने पर ई-अंकपत्र मिलेगा, जो करियर के लिए महत्वपूर्ण होगा।
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। आधुनिक युग में लगातार तकनीक विकसित हो रही है। शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में नवाचार हो रहे हैं। सरकारी शिक्षा संस्थानों में आधुनिकीकरण पर जोर दिया जा रहा है। उच्च शिक्षा विभाग ने तो अब प्राध्यापकों और कर्मचारियों सीआर, अवकाश सहित अन्य कई काम आनलाइन कर दिए हैं। समर्थ पोर्टल के माध्यम से इनका संचालन हो रहा है। भविष्य में भी कई सुधार होने तय हैं। ऐसे में अधिकारी और कर्मियों को अपडेट रखने पर बल दिया जा रहा है। इसी क्रम में केंद्र सरकार के कर्मयोगी कार्यक्रम के तहत उच्च शिक्षा के सभी कार्मिक आनलाइन कोर्स करके अपना कौशल बढ़ाएंगे।
इसके लिए प्रदेश के 119 राजकीय महाविद्यालय और उच्च शिक्षा निदेशालय में कार्यरत प्राध्यापक, अधिकारी और कर्मचारियों को पंजीकृत किया जा रहा है। igotkarmayogi.gov.in पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, जिन्हें नौ नवंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में पांच हजार से ज्यादा शिक्षक और कर्मी हैं। इनमें करीब 2500 प्राध्यापक और लगभग इतने ही कर्मचारी हैं।
कर्मयोगी कार्यक्रम में नियमित के साथ ही अस्थायी स्टाफ को भी शामिल किया जा रहा है। इसमें पंजीकृत करके अध्यापकों और कर्मचारियों को आनलाइन स्किल आधारित कोर्स करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। पोर्टल में करीब 3651 कोर्स हैं। जो कार्यात्मक, व्यवहारिक और डोमेन-विशिष्ट प्रशिक्षण से संबंधित हैं। इन्हें करने से शिक्षकों और कर्मचारियों को काफी मदद मिलेगी। आनलाइन होने की वजह से अपनी सुविधा के अनुसार पाठ्यक्रम पूरा कर सकेंगे। इसके बादन आनलाइन ही एक परीक्षा होगी। जिसे उत्तीर्ण करने पर ई-अंकपत्र मिलेगा। यह करियर के लिहाज से भी महत्वपूर्ण होगा।
केंद्र सरकार के कर्मयोगी कार्यक्रम के तहत राज्य में उच्च शिक्षा के प्राध्यापकों और कर्मचारियों को भी पंजीकृत किया जा रहा है। यह स्किल बढ़ाने के लिहाज से काफी लाभकारी है। इसका फायदा उन्हें कार्यक्षेत्र में भी मिलेगा।
- डा. रोहित कांडपाल, नोडल अधिकारी कर्मयाेगी, उच्च शिक्षा
