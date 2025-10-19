

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। आधुनिक युग में लगातार तकनीक विकसित हो रही है। शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में नवाचार हो रहे हैं। सरकारी शिक्षा संस्थानों में आधुनिकीकरण पर जोर दिया जा रहा है। उच्च शिक्षा विभाग ने तो अब प्राध्यापकों और कर्मचारियों सीआर, अवकाश सहित अन्य कई काम आनलाइन कर दिए हैं। समर्थ पोर्टल के माध्यम से इनका संचालन हो रहा है। भविष्य में भी कई सुधार होने तय हैं। ऐसे में अधिकारी और कर्मियों को अपडेट रखने पर बल दिया जा रहा है। इसी क्रम में केंद्र सरकार के कर्मयोगी कार्यक्रम के तहत उच्च शिक्षा के सभी कार्मिक आनलाइन कोर्स करके अपना कौशल बढ़ाएंगे।



इसके लिए प्रदेश के 119 राजकीय महाविद्यालय और उच्च शिक्षा निदेशालय में कार्यरत प्राध्यापक, अधिकारी और कर्मचारियों को पंजीकृत किया जा रहा है। igotkarmayogi.gov.in पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, जिन्हें नौ नवंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में पांच हजार से ज्यादा शिक्षक और कर्मी हैं। इनमें करीब 2500 प्राध्यापक और लगभग इतने ही कर्मचारी हैं।