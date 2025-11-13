Gram Panchayat By Elections: बढ़ गई नैनीताल में राजनीतिक सरगर्मी, पंचायत उपचुनाव की अधिसूचना जारी
नैनीताल जिले में ग्राम पंचायत उपचुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। 14 नवंबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे, और मतदान 20 नवंबर को होगा। जिले के विभिन्न विकास खंडों में कुल 2268 रिक्त पदों के लिए चुनाव होगा। प्रशासन चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराने की तैयारी कर रहा है।
जागरण संवाददाता, नैनीताल। जिले में ग्राम पंचायत उपचुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी हो चुकी है। जिसके बाद एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्रों में सियासत गरमाने लगी है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार ग्राम पंचायत सदस्य के रिक्त पदों के लिए नामांकन पत्र 14 नवंबर तक दाखिल किए जाएंगे।
15 से नामांकन पत्रों की जांच
नामांकन पत्रों की जांच 15 नवंबर को होगी, जबकि 16 नवंबर को नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उसी दिन प्रत्याशियों को चुनाव प्रतीक भी आवंटित किए जाएंगे। मतदान 20 नवंबर जबकि मतगणना 22 नवंबर को होगी। जिले के विकास खंडों में सदस्य ग्राम पंचायत के कुल 2268 रिक्त पदों के लिए चुनाव होना है।
हल्द्वानी में 230, ओखलकांडा में 419, रामनगर में 201, बेतालघाट में 343, रामगढ में 360, कोटाबाग में 204, भीमताल में 265, धारी में 246 रिक्त पदों के लिए चुनाव होगा। प्रशासन ने निर्वाचन प्रक्रिया शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने की तैयारियां आरंभ कर दी हैं।
