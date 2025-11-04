कुमाऊं विवि दीक्षा समारोह: राष्ट्रपति करेंगी मेधावियों को सम्मानित, नौ छात्राओं को गौरा देवी गोल्ड मेडल
कुमाऊं विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षा समारोह में राष्ट्रपति द्वारा मेधावी छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। इस समारोह में 90 मेधावी छात्रों को मेडल प्रदान किए जाएंगे, जिनमें से कुछ छात्र-छात्राएं एक से अधिक मेडल जीतेंगे। विश्वविद्यालय ने स्वर्ण पदक विजेताओं की सूची जारी कर दी है, जिसमें विभिन्न विषयों के छात्र शामिल हैं। समारोह में गौरा देवी स्वर्ण पदक भी प्रदान किए जाएंगे।
जागरण संवाददाता, नैनीताल। कुमाऊं विवि के 20 वें दीक्षा समारोह में मेधावी छात्रों को देश की राष्ट्रपति के हाथों सम्मान प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रपति के हाथों व मौजूदगी में इन मेधावी छात्रों को मेडल प्रदान किया जाएगा। कुमाऊं विवि की ओर से 90 मेधावी छात्रों को मेडल प्रदान किए जाएंगे। इसमें ऐसे भी छात्र-छात्राएं हैं, जो एक से अधिक मेडल जीते हैं।
विवि की ओर से जारी सूची
- कुलपति स्वर्ण पदक
- डीपीएस कालेज आफ एजुकेशन बिचपुरी की अर्पण जाेशी
- राजकीय महाविद्यालय हल्द्वानी के सुदर्शन सिरोड़ी
- आम्रपाली इंस्टीट्यूट हल्द्वानी की खुशी खाती
- ज्ञानार्थी मीडिया कालेज काशीपुर की रेनू नेगी
- चाणक्य लॉ कालेज रुद्रपुर की मीतू गोयल
- पाली कालेज आफ टेक्नोलॉजी हल्द्वानी की हर्षिता कबिदयाल
- आम्रपाली इंस्टीट्यूट हल्द्वानी की नेहा डोबाल
- डीएसबी परिसर नैनीताल की हिमानी चौशाली
- कुमाऊं विवि फार्मेसी विभाग भीमताल की खुशी देवाल
- एलएलएम में चाणक्य लाॅ कालेज रुद्रपुर के कुमार रजत
- एमए यौगिक साइंस में पीजी कालेज रामनगर की सपना पाण्डे
- एमकाम में सूरजमल अग्रवाल प्राइवेट कन्या महाविद्यालय किच्छा की गरगुन कौर बेहड़
- एम लिब में सूरजमल कालेज की ही उमा देवी
- एमएससी भौतिकी में डीएसबी नैनीताल की प्रियंका रावत
- एमएससी बायो टेक में बायोटेक भीमताल के निखिल बिष्ट
- एमए ड्राइंग एंड पेटिंग में डीएसबी परिसर नैनीताल की अंजलि रौतेला
- एमए अर्थशास्त्र में डीएसबी परिसर की राशि मित्तल
- एमए शिक्षा शास्त्र में श्री गुरुनानक देव पीजी कालेज नानकमत्ता की दीपा
- एमए अंग्रेजी में डीएसबी नैनीताल की प्रकृति सिंह
- एमए भूगोल में डीएसबी नैनीताल की पूजा बिष्ट
- एमए हिन्दी में एमबीपीजी कालेज हल्द्वानी की निकिता सिंह
- एमए इतिहास में एमबीपीजी हल्द्वानी की प्रिया भारती
- एमए गृह विज्ञान में डीएसबी परिसर के प्रिंस पटवाल
- एमए संगीत में डीएसबी परिसर के हिमांशु जोशी
- एमए राजनीति शास्त्र में पीजी कालेज रामनगर के सचिन रावत
- एमए मनोविज्ञान में एमबीपीजी हल्द्वानी की नेहा पंत
- एमए समाज शास्त्र में एमबीपीजी की निकिता बमेटा
- एमबीए में भीमताल प्रबंधन अध्ययन की हर्षिता रखोलिया
- एमएड में सरस्वती इंस्टीट्यूट रुद्रपुर की लवली नेगी
- मास्टर आफ जर्नलिज्म में डीएसबी के हर्ष तिवारी
- एमएससी वनस्पति विज्ञान में इंदिरा प्रियदर्शनी कालेज हल्द्वानी की तमन्ना भट्ट
- एमएससी रसायन में सूरजमल अग्रवाल कन्या महाविद्यालय किच्छा की हर्षिता सक्सेना
- एमएससी कंप्यूटर साइंस में एमबीपीजी हल्द्वानी की निशा कुंवर
- एमएससी वानिकी में डीएसबी नैनीताल की अंजलि ओली
- एमएससी भूविज्ञान में डीएसबी के अनुभव तिवारी
- एमएससी आइटी में डीएसबी नैनीताल के अंकित कुमार
- एमएससी गणित में डीएसबी नैनीताल की मीनू मठपाल
- एमएससी जंतु विज्ञान में डीएसबी नैनीताल की कविता मेहरा
- एमएससी संस्कृत में डीएसबी के हर्षित जोशी
- एमएससी माइक्रोबायोलाजी में बायोटेक भीमताल की अदिति गोयल
- मास्टर आफ जर्नलिज्म में पत्रकारिता विभाग डीएसबी के हर्ष तिवारी
- ओम भगवती प्रेम सिंह नेगी गोल्ड मेडल एमएससी भौतिकी में डीएसबी परिसर की प्रियंका रावत
- कलावती साहित्य पुरस्कार ट्रस्ट गोल्ड मेडल एमए हिन्दी में बीएसवी बालिका डिग्री कालेज जसपुर की निकिता सिंह
- सीताराम फाउंडेशन गोल्ड मेडल एमएससी बायोटेक में भीमताल बायोटेक के निखिल बिष्ट
- सीताराम फांडेशनन का ही गोल्ड मेडल एमए अर्थशास्त्र में डीएसबी नैनीताला की राशि उप्रेती
- प्रो. महिमा जोशी स्मृति विद्या भूषण सम्मान भूगोल में डीएसबी नैनीताल की पूजा बिष्ट को 11 हजार नगद पुरस्कार
- एमए रसायन में स्व. श्रीमती भगवती चिंतामणि तिवारी गोल्ड मेडल एमबीपीजी हल्द्वानी की श्वेता तिवारी
- प्रो गंगा बिष्ट स्मूति गोल्ड मेडल एमएससी रसायन में सूरजमल अग्रवाल कन्या महाविद्यालय किच्छा की हर्षिता सक्सेना
डॉ. डीएस भाकुनी गोल्ड मेडल एमएससी रसायन में डीएसबी की तुबा मिरजा
सीएनआर राव फाउंडेशन का 11 हजार नगद पुरस्कार एमएससी माइक्रोबायोलोजी बायोटेक भीमताल की अदिति गोयल
कोठारी एकता धर्म शिक्षाश्री का दस हजार का नगद पुरस्कार सरस्वती इंस्टीट्यूट रुद्रपुर की लवली नेगी, लवली नेगी को ही ओम कमला नेगीी गोल्डमेडल।
पद्मश्री सुखदेव पाण्डे स्मारक गोल्ड मेडल एमए संस्कृत में सरस्वती इंस्टीट्यूट रुद्रपुर के हर्षित जोशी
डा लीलाधर भट्ट मेमोरियल कल्याण समिति का 25 हजार नगद पुरस्कार डीएसबी नैनीताल में एमए इतिहास की उमा बोरा।
डा.लीलाधर भट्ट मेमोरियल कल्याण समिति का 50 हजार नगद पुरस्कार बीकाम आनर्स की प्रदीप्ती वल्दिया।
मास्टर आफ फार्मेसी में कुलपति गोल्ड मेडल, फार्मेसी भीमताल की निकिता बनकोटी।
गौरा देवी स्वर्ण पदक
- बीए में एमबीपीजी हल्द्वानी की खुशी
- बीएससी बायोटेक में पाल कालेज आफ टेक्नोलॉजी हल्द्वानी की हर्षिता कबिदयाल
- बीकाम आनर्स में आम्रपाली इंस्टीट्यूट हल्द्वानी की नेहा बोबाल
- एलएलबी में चाणक्य लॉ कालेज रुद्रपुर की मीतू गोयल
- बीबीए में आम्रपाली इंस्टीट्यूट की खुशी खाती
- बीएड में डीपीएस कालेज आफ एजुकेशन बाजुपर की अर्पण जोशी
- फार्मेसी विभाग भीमताल की खुशी देवाल
- बीएफए में ज्ञानार्थी मीडिया कालेज काशीपुर की रेनू नेगी
- बीएससी कृषि डीएसबी परिसर नैनीताल की हिमानी चौशाली
- बाजपुर बीएड कालेज की अर्पणा जोशी को ओम कमला नेगी नेगी गोल्ड मेडल
- इंदिरा प्रियदर्शनी बालिका पीजी कालेज हल्द्वानी की संजना सक्सेना को आइसीएसआइ सिग्नेचर अवार्ड
- चाणक्य लॉ कालेज रुद्रपुर की मीतू गोयल को ठाकुर इंदर सिंह नयाल मेमोरियल गोल्ड मेडल
