उत्तराखंड के लोगों को जल्द नई ट्रेनों की सौगात, इस रेलवे स्टेशन से महानगरों को चलेंगी ट्रेन

संवाद सहयोगी जागरण, लालकुआं। यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए लालकुआं रेलवे स्टेशन से महानगरों को जाने वाले रेल गाड़ियों में इजाफा होने वाला है। मंडल रेल प्रबंधक इज्जतनगर वीणा सिन्हा ने रेलवे स्टेशन लालकुआं का औचक निरीक्षण कर यह जानकारी दी। साथ ही उन्होंने स्टेशन के विस्तारीकरण कार्य के तहत चल रहे निर्माण का का जायजा लिया। विभिन्न कार्यालयों में जाकर दस्तावेजों की जांच की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

डीआरएम दोपहर बाद लगभग तीन बजे इज्जत नगर बरेली में स्थित अपने कार्यालय से कार से बिना सूचना के चली और लगभग पांच बजे लालकुआं रेलवे स्टेशन पहुंची। अचानक कारों के काफिले के साथ लालकुआं रेलवे स्टेशन में मंडल रेल प्रबंधक के पहुंचने से स्टेशन परिसर में मौजूद रेल कर्मियों में हड़कंप मच गया। उन्होंने विभिन्न प्लेटफार्म में निरीक्षण करने के बाद पिट लाइन में स्थित कैरिज विभाग के कार्यालय में प्रवेश किया। वहां के दस्तावेजों की जांच करने लगी। देर शाम तक उन्होंने दो दर्जन से अधिक फाइलों का निरीक्षण किया। संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बुलाकर उनकी खूब क्लास ली।