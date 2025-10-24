Language
    उत्तराखंड के लोगों को जल्द नई ट्रेनों की सौगात, इस रेलवे स्टेशन से महानगरों को चलेंगी ट्रेन

    By Prakash Joshi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 04:25 PM (IST)

    उत्तराखंड के निवासियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य के एक रेलवे स्टेशन से महानगरों के लिए जल्द ही नई ट्रेनें शुरू होंगी, जिससे यात्रा सुगम होगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा।

    लालकुआं रेलवे स्टेशन से महानगरों को चलेंगी नई ट्रेनें। प्रतीकात्‍मक

    संवाद सहयोगी जागरण, लालकुआं। यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए लालकुआं रेलवे स्टेशन से महानगरों को जाने वाले रेल गाड़ियों में इजाफा होने वाला है। मंडल रेल प्रबंधक इज्जतनगर वीणा सिन्हा ने रेलवे स्टेशन लालकुआं का औचक निरीक्षण कर यह जानकारी दी। साथ ही उन्होंने स्टेशन के विस्तारीकरण कार्य के तहत चल रहे निर्माण का का जायजा लिया। विभिन्न कार्यालयों में जाकर दस्तावेजों की जांच की।

    डीआरएम दोपहर बाद लगभग तीन बजे इज्जत नगर बरेली में स्थित अपने कार्यालय से कार से बिना सूचना के चली और लगभग पांच बजे लालकुआं रेलवे स्टेशन पहुंची। अचानक कारों के काफिले के साथ लालकुआं रेलवे स्टेशन में मंडल रेल प्रबंधक के पहुंचने से स्टेशन परिसर में मौजूद रेल कर्मियों में हड़कंप मच गया। उन्होंने विभिन्न प्लेटफार्म में निरीक्षण करने के बाद पिट लाइन में स्थित कैरिज विभाग के कार्यालय में प्रवेश किया। वहां के दस्तावेजों की जांच करने लगी। देर शाम तक उन्होंने दो दर्जन से अधिक फाइलों का निरीक्षण किया। संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बुलाकर उनकी खूब क्लास ली।

    बरेली को वापसी के दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए मंडल प्रबंधक ने कहा कि लालकुआं रेलवे स्टेशन से कई नई रेल गाड़ियां महानगरों को चलाने का रेल मंत्रालय ने निर्णय लिया है। इसी को देखते हुए वह स्टेशन का निरीक्षण करने आईं थी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोगों को जल्द ही नई ट्रेनों की सौगात मिलने वाली है। इसके बाद वह कई अधीनस्थ अधिकारियों में अपर मण्डल रेल प्रबंधक मनोज कुमार के साथ बरेली को रवाना हुईं।