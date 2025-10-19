मंडी में लगी एनडी तिवारी की प्रतिमा, भाजपा संग कांग्रेसी भी हुए शामिल

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। पूर्व मुख्यमंत्री एवं विकास पुरुष स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी की जयंती व पुण्यतिथि पर शनिवार को मंडी परिसर हल्द्वानी में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। मंडी परिषद की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में भाजपा के साथ ही कांग्रेस व अन्य दलों के नेता भी शामिल हुए। सभी ने एनडी के व्यक्तित्व की प्रशंसा की और कहा कि वह सर्वमान्य नेता थे, जिन्होंने क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मंडी समिति हल्द्वानी के पार्क में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड के अध्यक्ष डा. अनिल कपूर डब्बू ने किया।उन्होंने कहा कि स्वर्गीय तिवारी सच्चे जननायक थे, जिन्होंने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, दोनों ही राज्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।