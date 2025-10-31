नन्ही कली हत्याकांड: महिला अधिवक्ता को धमकी देने का मामला, कई सोशल मीडिया प्लेटफार्म को हाई कोर्ट का नोटिस

जागरण संवाददाता, नैनीताल। हाई कोर्ट ने पिथौरागढ़ की नन्ही कली हत्याकांड में फांसी की सजा प्राप्त अभियुक्त अख्तर अली को सुप्रीम कोर्ट से बरी करने के मामले में अख्तर की महिला अधिवक्ता को इंटरनेट मीडिया में धमकी दिए जाने के मामले पर सुनवाई की।शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए फेसबुक सहित अन्य इंटरनेट प्लेटफार्मों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है।

साथ ही एसएसपी एसटीएफ देहरादून को भी भी याचिका में पक्षकार बना दिया है। कोर्ट ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म से पूछा है कि यदि कोई इंटरनेट मीडिया में कोई आपत्तिजनक पोस्ट करता है तो उसको हटाने के लिए कौन से इंतजाम हैं। क्या कोई ऐसी तकनीक है, जो प्लेटफार्म से स्वयं हट जाएं। कोर्ट ने इस पर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद महिला अधिवक्ता नैनीताल पुलिस की ओर से सुरक्षा दी जा चुकी है।

दरअसल हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं की ओर से शिकायत के आधार पर मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए एस एस पी नैनीताल को महिला अधिवक्ता व उनके परिवार जनों को सुरक्षा उपलब्ध कराने को कहा था। आईजी साइबर क्राइम को इंटरनेट मीडिया से भड़काऊ पोस्ट को हटाने तथा मना करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अधिवक्ता सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, अगर किसी को प्रदर्शन करना है तो जांच अधिकारी के सामने अपना पक्ष रखे।