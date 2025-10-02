दशहरा पर नैनीताल के ऑटम सीजन में उछाल, गेस्ट हाउस व होम स्टे के अधिकांश कमरे बुक

दशहरा के अवसर पर नैनीताल के पर्यटन में उछाल आया है। होटलों के 60% कमरे बुक रहे और शहर में पर्यटकों की भीड़ बढ़ गई। स्नोव्यू हिमालय दर्शन जैसे स्थलों पर रौनक रही। अनुमान है कि आठ हजार से अधिक पर्यटक पहुंचे हैं जिससे स्थानीय व्यापार में भी तेजी आई है। होटल एसोसिएशन के अनुसार यह ऑटम सीजन 20 अक्टूबर तक जारी रहने की संभावना है।

स्नोव्यू, हिमालय दर्शन, वाटरफाल, केव गार्डन व मालरोड पर सैलानियों से रौनक रही। जागरण