दशहरा पर नैनीताल के ऑटम सीजन में उछाल, गेस्ट हाउस व होम स्टे के अधिकांश कमरे बुक
दशहरा के अवसर पर नैनीताल के पर्यटन में उछाल आया है। होटलों के 60% कमरे बुक रहे और शहर में पर्यटकों की भीड़ बढ़ गई। स्नोव्यू हिमालय दर्शन जैसे स्थलों पर रौनक रही। अनुमान है कि आठ हजार से अधिक पर्यटक पहुंचे हैं जिससे स्थानीय व्यापार में भी तेजी आई है। होटल एसोसिएशन के अनुसार यह ऑटम सीजन 20 अक्टूबर तक जारी रहने की संभावना है।
जागरण संवादाता, नैनीताल। सरोवर नगरी के ऑटम सीजन में उछाल आना शुरू हो गया है। नगर के होटलों के 60 प्रतिशत कमरे गुरुवार को पैक रहे। वहीं, वाहनों का दबाव बढ़ने व शहर में दुर्गा महोत्सव के चलते दिनभर जाम की स्थिति बनी रही।
नैनीताल होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन अध्यक्ष दिग्विजय सिंह बिष्ट ने कहा कि अब सैलानियों की आमद बढ़नी शुरू हो गई है। वीकेंड के चलते सैलानियों की आमद में अगले तीन दिन बढ़ोतरी होगी। ऑटम सीजन 20 अक्टूबर तक जारी रहने की संभावना है।
