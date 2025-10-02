Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दशहरा पर नैनीताल के ऑटम सीजन में उछाल, गेस्ट हाउस व होम स्टे के अधिकांश कमरे बुक

    By kishore joshi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 08:11 PM (IST)

    दशहरा के अवसर पर नैनीताल के पर्यटन में उछाल आया है। होटलों के 60% कमरे बुक रहे और शहर में पर्यटकों की भीड़ बढ़ गई। स्नोव्यू हिमालय दर्शन जैसे स्थलों पर रौनक रही। अनुमान है कि आठ हजार से अधिक पर्यटक पहुंचे हैं जिससे स्थानीय व्यापार में भी तेजी आई है। होटल एसोसिएशन के अनुसार यह ऑटम सीजन 20 अक्टूबर तक जारी रहने की संभावना है।

    prefferd source google
    Hero Image
    स्नोव्यू, हिमालय दर्शन, वाटरफाल, केव गार्डन व मालरोड पर सैलानियों से रौनक रही। जागरण

    जागरण संवादाता, नैनीताल। सरोवर नगरी के ऑटम सीजन में उछाल आना शुरू हो गया है। नगर के होटलों के 60 प्रतिशत कमरे गुरुवार को पैक रहे। वहीं, वाहनों का दबाव बढ़ने व शहर में दुर्गा महोत्सव के चलते दिनभर जाम की स्थिति बनी रही।  स्नोव्यू, हिमालय दर्शन, वाटरफाल, केव गार्डन व मालरोड पर सैलानियों से रौनक रही।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नौकायन करने वाले सैलानियों की संख्या अधिक रही तो घोड़ा चालक व टैक्सी चालक पूरे दिन व्यस्त रहे। भोटिया बाजार व गिफ्ट सेंटरों में खरीदारों का तांता लगा रहा। नगर में आठ हजार से अधिक सैलानियों के पहुंचने का अनुमान है। नगर के गेस्ट हाउस व होम स्टे के अधिकांश कमरे बुक रहे।

    नैनीताल होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन अध्यक्ष दिग्विजय सिंह बिष्ट ने कहा कि अब सैलानियों की आमद बढ़नी शुरू हो गई है। वीकेंड के चलते सैलानियों की आमद में अगले तीन दिन बढ़ोतरी होगी। ऑटम सीजन 20 अक्टूबर तक जारी रहने की संभावना है।