    1.12 करोड़ से होगा नैनीताल-भवाली रोड का चौड़ीकरण, सैलानियों को मिलेगा जाम से छुटकारा

    By Naresh Kumar Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 08:13 PM (IST)

    नैनीताल-भवाली मार्ग के तल्लीताल डांठ से छावनी कार्यालय तक के 300 मीटर हिस्से को 1.12 करोड़ रुपये से चौड़ा किया जाएगा। शासन ने लोनिवि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। इसके अतिरिक्त, पंगोट-देचौरी मार्ग के लिए 4.63 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है, जिससे ग्रामीणों को लाभ होगा।

    तल्लीताल डंठ से छावनी कार्यालय तक 300 मीटर हिस्सा होगा चौड़ा। जागरण

    जागरण संवाददाता, नैनीताल। शहर के तल्लीताल डांठ से छावनी कार्यालय तक के 300 मीटर हिस्से को चौड़ा किया जाएगा। लोनिवि की ओर से भेजे गए 1.12 करोड़ के प्रस्ताव को शासन ने स्वीकृति देते हुए इसका शासनादेश भी जारी कर दिया है। लोनिवि ने भी सड़क चौड़ीकरण की टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है। चौड़ीकरण में छावनी के एक पुराने भवन को ध्वस्त कर पीछे की ओर निर्माण किया जाएगा। शासन ने पंगोट-देचौरी मार्ग के विस्तार को लेकर भी शासनादेश जारी किया है।

    शहर में चौराहों के चौड़ीकरण के बाद प्रवेश मार्गों के चौड़ीकरण की जरूरत महसूस होने लगी है। लोनिवि ने मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत कैंची धाम को नैनीताल से जोड़ने वाली भवाली रोड के चौड़ीकरण को 1.12 करोड़ का प्रस्ताव बनाया था। पहले चरण में 46 लाख की लागत से छावनी परिषद के समीप चौड़ीकरण कार्य शुरू भी कर दिया गया।

    अब शासन ने 300 मीटर हिस्से के चौड़ीकरण को भेजे प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुए शासनादेश जारी कर दिया है। लोनिवि के अधिशासी अभियंता रत्नेश कुमार सक्सेना ने बताया कि शासनादेश जारी होने के बाद टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जल्द ही शेष हिस्से के चौड़ीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। सड़क चौड़ीकरण को छावनी परिषद ने अनापत्ति दे दी है। इसमें छावनी का एक पुराना भवन भी हटाया जाना है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में छावनी कमांडेंट के साथ बैठक कर भवन को हटाने का निर्णय लिया जाएगा।

    पंगोट-देचौरी मार्ग को भी मिले 4.63 करोड़

    प्रदेश सरकार ने पंगोट से कोटाबाग तक के ग्रामीणों को बड़ी सौगात दी है। शासन ने लोनिवि की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर 4.63 करोड़ का बजट स्वीकृत करते हुए शासनादेश जारी कर दिया गया है। जल्द ही लोनिवि 13 किमी मार्ग में सड़क कटिंग का कार्य शुरू कर सकेगा। ईई ने बताया कि पूर्व में करीब 18 किमी मार्ग में 3.56 करोड़ की लागत से पांच किमी मार्ग निर्माण पूरा कर लिया गया है। शेष 13 किमी मार्ग की कटिंग व अन्य कार्य दूसरे चरण में किये जाने हैं। पंगोट से कोटाबाग तक सड़क मार्ग जुड़ने से ग्रामीण व पर्यटकों को इसका लाभ मिलेगा। विधायक सरिता आर्य ने इन मार्गों के शासनादेश जारी होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार प्रकट किया है। उन्होंने बताया कि इन सड़कों के संबंध में उनकी ओर से मुख्यमंत्री को आग्रह किया गया था।