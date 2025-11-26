1.12 करोड़ से होगा नैनीताल-भवाली रोड का चौड़ीकरण, सैलानियों को मिलेगा जाम से छुटकारा

जागरण संवाददाता, नैनीताल। शहर के तल्लीताल डांठ से छावनी कार्यालय तक के 300 मीटर हिस्से को चौड़ा किया जाएगा। लोनिवि की ओर से भेजे गए 1.12 करोड़ के प्रस्ताव को शासन ने स्वीकृति देते हुए इसका शासनादेश भी जारी कर दिया है। लोनिवि ने भी सड़क चौड़ीकरण की टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है। चौड़ीकरण में छावनी के एक पुराने भवन को ध्वस्त कर पीछे की ओर निर्माण किया जाएगा। शासन ने पंगोट-देचौरी मार्ग के विस्तार को लेकर भी शासनादेश जारी किया है।

शहर में चौराहों के चौड़ीकरण के बाद प्रवेश मार्गों के चौड़ीकरण की जरूरत महसूस होने लगी है। लोनिवि ने मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत कैंची धाम को नैनीताल से जोड़ने वाली भवाली रोड के चौड़ीकरण को 1.12 करोड़ का प्रस्ताव बनाया था। पहले चरण में 46 लाख की लागत से छावनी परिषद के समीप चौड़ीकरण कार्य शुरू भी कर दिया गया।

अब शासन ने 300 मीटर हिस्से के चौड़ीकरण को भेजे प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुए शासनादेश जारी कर दिया है। लोनिवि के अधिशासी अभियंता रत्नेश कुमार सक्सेना ने बताया कि शासनादेश जारी होने के बाद टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जल्द ही शेष हिस्से के चौड़ीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। सड़क चौड़ीकरण को छावनी परिषद ने अनापत्ति दे दी है। इसमें छावनी का एक पुराना भवन भी हटाया जाना है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में छावनी कमांडेंट के साथ बैठक कर भवन को हटाने का निर्णय लिया जाएगा।