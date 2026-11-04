उत्तराखंड में आशिकों का जाल: विदेशी मजनू और देसी दिल, 'लव यू' बोल लगा रहे लाखों का चूना

पुष्कर अधिकारी, हल्द्वानी। नकली विदेशी आशिक बनकर साइबर ठग नैनीताल जिले की महिलाओं को प्रेमजाल में फंसा रहे हैं। इंटरनेट मीडिया पर दोस्ती, प्यार और विदेश से महंगे गिफ्ट, सोना आदि भेजने का झांसा देकर पहले भरोसा जीतते हैं, फिर कभी पार्सल में मादक पदार्थ मिलने तो कभी कस्टम कार्रवाई का डर दिखाकर खाते खाली कर देते हैं। जिले में ऐसे चार मामलों में महिलाओं से 13.79 लाख रुपये की ठगी की जा चुकी है।

हाल ही में विदेशी आशिकों ने काठगोदाम क्षेत्र में योग की कक्षाएं चलाने वाली एक महिला को अपने झांसे में लिया। इसके बाद बातचीत के दौरान विदेश से महंगा उपहार भेजने की बात कही गई। कुछ समय बाद एयरपोर्ट से फोन आया कि पार्सल में मादक पदार्थ मिला है। कार्रवाई का डर दिखाकर महिला से करीब साढ़े तीन लाख रुपये ठग लिए गए।

रामनगर निवासी एक महिला को भी विदेशी गिफ्ट भेजने का झांसा देकर 1.20 लाख रुपये की चपत लगाई गई। वहीं, मुखानी क्षेत्र में रहने वाली एक मिस्त्री की पत्नी से इसी तरह 49 हजार रुपये ऐंठ लिए गए। चौथे मामले में काठगोदाम निवासी एक महिला को सीबीआइ और कस्टम अधिकारी बनकर ठगों ने निशाना बनाया। जांच और कानूनी कार्रवाई का डर दिखाकर उनसे 8.60 लाख रुपये ठग लिए गए।

कैटफिशिंग से पिग बुचरिंग तक ठगी का खेल रोमांस स्कैम को कैटफिशिंग या पिग बुचरिंग भी कहा जाता है। साइबर ठग इंटरनेट मीडिया और मैट्रिमोनियल साइटों पर विदेशी नागरिकों की तस्वीरों से फर्जी प्रोफाइल बनाते हैं। लगातार बातचीत कर भावनात्मक रिश्ता कायम करते हैं।