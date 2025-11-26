Weather Update: नैनीताल में अचानक पलटा मौसम का मिजाज, कड़ाके की ठंड से नवंबर में ही जले अलाव

जागरण संवाददाता, नैनीताल। शहर में कड़ाके की ठंड ने स्थानीय लोगों की ही नहीं, घूमने के लिए पहुंचे पर्यटकों की भी दुश्वारियां बढ़ा दी है। बढ़ती ठंड का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 20 दिसंबर के बाद जलने वाले अलाव नवंबर में ही जला दिये गए है। पालिका ने सार्वजनिक स्थानों में अलाव जलाए तो स्थानीय लोग ही नहीं पर्यटकों ने भी राहत महसूस की।

अचानक ठंड बढ़ने से पर्यटक हुए परेशान

बता दे कि शहर में अचानक ठंड में विस्तार होने लगा है। दोपहर में चटक धूप तो सुबह शाम कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में स्थानीय लोग हीटर ब्लोअर का सहारा लेने लगे है। लेकिन सैर सपाटा करने वाले पर्यटकों को ठंड खासा परेशान कर रही है।

डीएम ने दिए अलाव के आदेश बढ़ती ठंड को देखते हुए डीएम ललित मोहन रयाल ने नगर पालिका को आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश दिये थे। जिसके अनुपालन में नगर पालिका ने नवंबर में ही अलाव जलाकर लोगों को राहत दी है। मंगलवार को मल्लीताल रिक्शा स्टेंड, मालरोड, तल्लीताल डांठ समेत सात सार्वजनिक स्थलों में अलाव जलाए गए। ईओ रोहिताश शर्मा ने बताया कि बुधवार से अन्य स्थानों में भी अलाव जलाने को लकड़ी उपलब्ध कराई जाएगी।

सूखी ठंड जारी सरोवर नगरी में सुबह शाम की सूखी ठंड जारी है। मंगलवार गुनगुनी धूप के साथ सुहावना रहा, लेकिन शाम को ठंड का प्रकोप बढ़ गया। नगर का न्यूनतम अधिकतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। रात को पड़ रहा सुबह को ठंड में और इजाफा कर रहा है।

नगर में सुबह के समय धूप खिली हुई थी। हवाओं का वेग भी कुछ ज्यादा ही तेज रहा। दोपहर से पहले तक हल्की ठंड बनी रही। दोपहर में हवा की गति धीमी हुई तो धूप का सूख आनंदमय हो गया। शाम तक मौसम का मिजाज सुहावना बना रहा। मगर सूर्यास्त होते ही ठंड बढ़ गई तो हीटर का सहारा लेने को लोग मजबूर हुए। साथ ही पाला गिरना शुरू हो गया। जिस कारण ठंड में बढ़ोतरी हो गई।