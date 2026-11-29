जागरण संवाददाता, नैनीताल। नैनीताल का मौसम दो दिन से अत्यधिक खुशमिजाज हो चला है। रविवार को धूप नगर की वादियों का सौंदर्य बढ़ाती हुई प्रतीत हुई। सैलानियों ने मौसम के साथ नगर के रमणीक पर्यटन स्थलों की सैर की। नगर में आज सुबह से मौसम सुहावना बना होने के साथ धूप खिली हुई थी।

आशंका बनी हुई थी कि दोपहर से कोहरा छा जाएगा, लेकिन दोपहर बीतने के बाद भी मौसम में तब्दीली नहीं आई और शाम तक चटक धूप खिली रही। दोपहर में धूप में तेजी के कारण असहनीय महसूस होने लगी और लोग छांव की शरण लेने लगे।