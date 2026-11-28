जागरण संवाददाता, रामपुर। नैनीताल हाईवे स्थित कोयला टोल प्लाजा पर बिना टोल दिए जाने का विरोध करने पर दो युवकों ने महिला कर्मी से अभद्रता की। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की। घटना के बाद दोनों युवक फरार हो गए। घटना का वीडियो प्रसारित होने पर शनिवार को पुलिस ने दोनों युवकों गुलवेज और नदीम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। दोनों स्थानीय हैं।

घटना शुक्रवार शाम करीब चार बजे भोट थाना क्षेत्र अंतर्गत कोयल गांव के पास टोल प्लाजा की है। टोल पर गंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की युवती कर्मचारी है। घटना के समय वह ड्यूटी पर थी और वहां से गुजरने वाले वाहनों से टोल वसूल रही थी।

आरोप है कि इसी दौरान कार से आए दो युवक बिना टोल दिए जाने लगे। युवती ने रोककर टोल मांगा तो गाली गलौज करने लगे। इसके बाद कुछ आगे जाकर उन्होंने कार रोक दी और युवती को अपने पास बुलाया।

युवती के पहुंचने पर दोनों ने उसके साथ अभद्रता शुरू कर दी। एक युवक ने उसका हाथ पकड़ लिया। युवती ने इसका विरोध किया तो दोनों कार से उतर आए और उसके साथ मारपीट की। महिला कर्मचारी की चीख-पुकार सुनकर टोल पर कार्यरत अन्य कर्मचारी और आसपास के लोग आ गए। इस पर आरोपित युवक धमकी देते हुए भाग गए। घटना का वीडियो प्रसारित हो गया, जिस पर पुलिस ने संज्ञान लिया है। अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने बताया कि महिला कर्मचारी की ओर से मारपीट की प्राथमिकी दर्ज की गई है। दोनों युवकों की पहचान हो गई है। इनमें एक युवक भोट थाना क्षेत्र के खौदपुरा गांव का गुलवेज है, जबकि दूसरा स्वार का नदीम है।