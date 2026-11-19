जागरण संवाददाता, नैनीताल। दुनिया के नक्शे में 185 वर्ष पूरे करने पर नैनीताल जन्मोत्सव समिति व ताल चैनल की ओर से भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। सर्वधर्म पूजा के बाद आयोजित कार्यक्रम में फिल्मी गीतों की प्रस्तुति पर शहरवासी जमकर झूमे। केक काट कर लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी।

बुधवार को मल्लीताल डीएसए स्थित बास्केटबाल कोर्ट में कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म गुरुओं ने विशेष सर्वधर्म प्राथर्ना की। शहर, प्रदेश व देशवासियों की खुशहाली ओर अमन-चैन के लिए हवन-यज्ञ किया गया। इसके बाद बाद संस्था कलाकारों ने एक से बढ़कर एक फिल्मी गीत पेश किए।

संस्था की ओर से अलग-अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 10 लोगों को सम्मानित किया गया। अंत में विधायक सरिता आर्य, आयोजक इशा साह समेत अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से केक काटकर एक दूसरे को नैनीताल के जन्मदिन की बधाई दी।

कार्यक्रम में सांसद प्रतिनिधि गोपाल रावत, आशा शर्मा, मारुति नंदन साह, त्रिभुवन फर्त्याल, दयाकिशन पोखरिया, डीएन भट्ट, होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन अध्यक्ष दिग्विजय सिंह बिष्ट, नीलू एल्हेंस, पंकज भट्ट, प्रो. ललित तिवारी आदि मौजूद रहे। संचालन मीनाक्षी कीर्ति व नवीन पांडे ने किया।