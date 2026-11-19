जागरण संवाददाता, नैनीताल। सरोवर नगरी के भ्रमण पर पहुंचे नेपाली सैलानियों ने कहा कि नैनीताल और नेपाल की प्राकृतिक फिजा एक जैसी ही है। इस वर्ष अभी तक डेढ़ लाख से अधिक नेपाली सैलानी नगर भ्रमण पर पहुंच सुके हैं।

दोधारा कंचनपुर नेपाल से शैक्षणिक दल के विद्यार्थियों ने बुधवार को कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में नैनीताल में ज्ञान वर्धन के लिए बहुत सामग्री है। इस नगर का ऐतिहासिक महत्व खास है, तो भौगोलिक विशेषताओं में यह हिल स्टेशन तमाम खूबियों से भरा हुआ है।