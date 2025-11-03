नैनीताल में बारूद से भरी बोतल फटने से तीन किशोर झु़लसे, एक गंभीर हालत में ऋषिकेश रेफर

जागरण संवाददाता, रामनगर। दीपावली के पटाखों का बारूद निकालकर उसे जलाने से एक किशोर की जान पर बन आई है। नई बस्ती कानिया में बारूद की बोतल फटने से तीन किशोर झुलस गए। जिसमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है।

हालत नाजुक होने पर उसे ऋषिकेश रेफर कर दिया है। नई बस्ती के कानिया निवासी 11 वर्षीय मोहन रौतेला रविवार देर शाम को गांव के कुछ बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने प्लास्टिक की बोतल के भीतर पटाखों का बारूद भरा था। समीप ही बच्चों ने आग जलाई थी।वह बोतल से आग में बारूद डाल रहे थे। इस बीच अचानक बारूद से भरी प्लास्टिक की बोतल फट गई।

जिससे मोहन गंभीर रूप से व मनीष सैनी, भानु सैनी मामूली रूप से घायल हो गए। मोहन के पूरे शरीर व दाएं हाथ में गंभीर जख्म बन गया। आनन फानन में तीनों को अस्पताल लाया गया। मनीष व भानु को उपचार के बाद छुटटी दे दी गई। जबकि मोहन की हालत गंभीर होने पर उसे हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल ले जाया गया।

जहां से उसे चिकित्सक ने ऋषिकेश एम्स ले जाने की सलाह दी। उसे लोग उपचार के लिए ऋषिकेश लेकर रवाना हो गए हैं। मोहन के परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है। उसके पिता नंदन सिंह मजदूरी कर बच्चों का पालन पोषण करते हैं।