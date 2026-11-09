नैनीताल में राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम में अतिथियों की देरी पर आंदोलनकारियों का बहिष्कार

जागरण संवाददाता, नैनीताल। शहर में राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान उस समय माहौल गहमागहमी भरा हो गया जब राज्य आंदोलनकारियों ने बीच कार्यक्रम में ही विरोध शुरू कर दिया। कार्यक्रम में अतिथियों के दो घंटे देरी से आने से नाराज आंदोलनकारियों ने कार्यक्रम में ही बहिष्कार कर दिया।

मंच पर चढ़कर पूर्व विधायक व आंदोलनकारी नारायण सिंह जंतवाल को श्रद्धांजलि देने के बाद आंदोलनकारी कार्यक्रम छोड़कर चले गए। हालांकि आंदोलनकारियों के जाने के बाद अन्य प्रस्तावित कार्यक्रम सुचारू है। बता दें कि जिला प्रशासन की ओर से राज्य स्थापना दिवस के मौके पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। जिसको लेकर एक दिन पूर्व से ही डीएसए खेल मैदान में मंच निर्माण के साथ ही अन्य तैयारियां पूरी कर ली गई थी। सुबह नौ बजे से ही कार्यक्रम को लेकर लोगों का जुटना शुरू हो गया।