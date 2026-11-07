नैनीताल के पूर्व विधायक नारायण सिंह जंतवाल का निधन, जल-जंगल-जमीन की रक्षा के लिए रहे मुखर

जागरण संवाददाता, नैनीताल। नैनीताल के पूर्व विधायक व उत्तराखंड राज्य के हितों के प्रखर प्रहरी 66 वर्षीय डा. नारायण सिंह जंतवाल का आकस्मिक निधन हो गया है।

जंतवाल के निधन की सूचना से नैनीताल सहित पूरे राज्य के राज्य आंदोलनकारियों, राजनीतिक व जनसंगठनों में शोक छा गया है। जंतवाल अपने पीछे पत्नी कुमाऊं विश्विद्यालय में प्रोफेसर सावित्री जंतवाल व दो बेटियां छोड़ गए हैं।

दिल का दौरा पड़ने से निधन

डॉ जंतवाल में अपने रूटीन स्वास्थ्य जांच के लिये दिल्ली गए थे, जहां उन्हें दिल का दौरा पड़ा। उनके पार्थिव शरीर को नैनीताल लाया जा रहा है।

जंतवाल राज्य बनने के बाद हुए 2002 ल पहले विधान सभा चुनाव में नैनीताल सीट से विधायक चुने गए थे । उत्तराखंड क्रांति दल के संस्थापक सदस्यों में शामिल जंतवाल डीएसबी परिसर छात्रसंघ के उप सचिव, सचिव अध्यक्ष व छात्रमहासंघ अध्यक्ष रहे।