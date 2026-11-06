नैनीताल में बीडी पांडे जिला अस्पताल के बाहर मिला नवजात का भ्रूण, मच गया हड़कंप

जागरण संवाददाता, नैनीताल। बीडी पांडे जिला अस्पताल के बाहर मिला नवजात का भ्रूण मिलने से हड़कंप मच गया। शुक्रवार सुबह सड़क किनारे सफाई के दौरान सफाई कर्मियों ने भ्रूण को देखा, जिसके बाद इसकी सूचना अस्पताल प्रबंधन को दी गई। मामले की जानकारी मिलते ही अस्पताल प्रबंधन ने जांच शुरू कर दी है और पुलिस को भी सूचना दे दी गई है।

जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को जिला अस्पताल परिसर के बाहर सड़क किनारे सफाई कर्मियों को नवजात का भ्रूण पड़ा मिला। इसके बाद अस्पताल में अफरातफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि नवजात की उपचार के दौरान मौत हुई थी। हालांकि, भ्रूण अस्पताल परिसर के बाहर कैसे पहुंचा और इसके पीछे क्या कारण रहे, इसकी जांच की जा रही है।