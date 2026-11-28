जागरण संवाददाता, हल्द्वानी । वर्ष 2017 बैच के आईपीएस अधिकारी अर्पण यदुवंशी ने शुक्रवार को नैनीताल जिले के एसएसपी का कार्यभार संभाला। इससे पहले पुलिस सेवा में उन्होंने कई चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं।

उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान का नेतृत्व किया तो एसडीआरएफ सेनानायक रहते धराली आपदा में बड़े स्तर पर राहत एवं बचाव अभियान संचालित कराया।

अब नैनीताल में उनकी कार्ययोजना का फोकस वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर विवेचना, अपराधियों को सजा दिलाने, संवेदनशील क्षेत्रों में प्रभावी गश्त, जाम से निजात दिलाने और पुलिस-जनसहभागिता बढ़ाने पर रहेगा। आपदा प्रबंधन में उनके अनुभव को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी पहचान मिली है।