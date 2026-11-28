जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। नए एसएसपी अर्पण यदुवंशी ने शुक्रवार को नैनीताल जिले की कमान संभाल ली। कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने पुलिस बहुउद्देशीय भवन में मीडिया से बातचीत कर अपनी प्राथमिकताएं बताईं।

उन्होंने अधीनस्थों को दो टूक कहा कि थाने-चौकियों में फरियाद लेकर आने वालों को तत्काल न्याय मिले। शिकायतों की अनदेखी करने और पीड़ितों को चक्कर कटवाने वाले पुलिसकर्मियों की जवाबदेही तय होगी।

एसएसपी ने कहा कि नशा तस्करों की सप्लाई चेन तोड़ने के लिए विशेष टीम बनेगी। एएनटीएफ और एसओजी को मजबूत कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। साइबर ठगी और डिजिटल अरेस्ट के मामलों के पर्दाफाश के लिए विशेष टीम गठित होगी।