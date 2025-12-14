दो शटल सेवा और सुरक्षा के लिए अतिरिक्त जवान... नैनीताल पुलिस की क्रिसमस और न्यू ईयर पार्टी के लिए तैयारी

जागरण संवाददाता, नैनीताल। शहर में क्रिसमस व थर्टी फर्स्ट पर्यटन सीजन को लेकर महज दस दिन शेष है। ऐसे में पुलिस की तैयारियों तेज हो गई हैं। सीओ ने एंट्री प्वाइंटों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित थाना प्रभारियों को एंट्री प्वाइंट पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के साथ ही डायवर्जन प्लान का नियमित तौर पर अनुपालन करवाने के निर्देश दिये।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सीओ ने किया निरीक्षण

शनिवार को सीओ रविकांत सेमवाल ने बारापत्थर, नारायण नगर, रूसी एक व दो में स्थापित अस्थाई पुलिस चौकियों का निरीक्षण किया। उन्होंने कोतवाली व तल्लीताल थाना प्रभारियों को एंट्री प्वाइंट पर सुगम यातायात संचालन व पर्यटकों की सुरक्षा के दृष्टिगत पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिये। हल्द्वानी रोड से वाहनों का दबाव बढ़ने व शहर में पार्किंग स्थल फुल होने के बाद रुसी दो से शटल सेवा का संचालन भी शुरू किया गया।