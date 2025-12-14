Language
    दो शटल सेवा और सुरक्षा के लिए अतिरिक्त जवान... नैनीताल पुलिस की क्रिसमस और न्यू ईयर पार्टी के लिए तैयारी

    By Naresh Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 08:01 AM (IST)

    नैनीताल पुलिस क्रिसमस और थर्टी फर्स्ट की तैयारियों में जुट गई है। शहर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ...और पढ़ें

    नैनीताल के एंट्री प्वाइंटों का निरीक्षण करते सीओ रविकांत सेमवाल। जागरण। 

    जागरण संवाददाता, नैनीताल। शहर में क्रिसमस व थर्टी फर्स्ट पर्यटन सीजन को लेकर महज दस दिन शेष है। ऐसे में पुलिस की तैयारियों तेज हो गई हैं। सीओ ने एंट्री प्वाइंटों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित थाना प्रभारियों को एंट्री प्वाइंट पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के साथ ही डायवर्जन प्लान का नियमित तौर पर अनुपालन करवाने के निर्देश दिये।

    सीओ ने किया निरीक्षण


    शनिवार को सीओ रविकांत सेमवाल ने बारापत्थर, नारायण नगर, रूसी एक व दो में स्थापित अस्थाई पुलिस चौकियों का निरीक्षण किया। उन्होंने कोतवाली व तल्लीताल थाना प्रभारियों को एंट्री प्वाइंट पर सुगम यातायात संचालन व पर्यटकों की सुरक्षा के दृष्टिगत पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिये। हल्द्वानी रोड से वाहनों का दबाव बढ़ने व शहर में पार्किंग स्थल फुल होने के बाद रुसी दो से शटल सेवा का संचालन भी शुरू किया गया।

    न्यू इयर और क्रिसमस पर आएंगे पर्यटक

    सीओ ने बताया कि क्रिसमस व थर्टी फर्स्ट पर पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। जिसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। सभी डायवर्जन प्वाइंट पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने व जारी किये जा रहे डायवर्जन प्लान का शत प्रतिशत अनुपालन करवाने के निर्देश अधीनस्थों को दिये गए है। इस दौरान टीआई वेदप्रकाश भट्ट, कोतवाली एसएसआई दिनेश जोशी, तल्लीताल एसओ मनोज नयाल, शाहिद अली समेत अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे।