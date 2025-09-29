नन्ही कली मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुलिस ने दाखिल की पुनर्विचार याचिका, जल्द हो सकती है सुनवाई

नैनीताल पुलिस ने नन्ही कली मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। हाई कोर्ट द्वारा आरोपियों को बरी किए जाने के बाद प्रदेश में आक्रोश था। पुलिस की लापरवाही के चलते सरकार ने रिपोर्ट मांगी थी। पुलिस ने अपनी जांच पर पुनर्विलोकन करते हुए याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट खुलने के बाद सुनवाई की तिथि तय की जाएगी।

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। नन्ही कली मामले में नैनीताल पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में 27 सितंबर को पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है। अब नन्ही कली को न्याय दिलाने के लिए एडवोकेट आन रिकार्ड सुदर्शन सिंह रावत व सालिसिटर जनरल तुषार मेहता पैरवी करेंगे।

हाई कोर्ट की ओर से 10 सितंबर को अभियुक्त अख्तर अली व प्रेमपाल वर्मा को बरी करने के बाद पूरे प्रदेश में उबाल आ गया था। हर जगह नन्ही कली के दोषी को सजा देने की मांग उठने लगी थी। न्यायालय के समक्ष पुलिस की ओर से साक्ष्य दिखाने व गवाहों की पेशी में बरती गई लापरवाही के चलते राज्य सरकार व पुलिस मुख्यालय ने नैनीताल जिले से इसकी रिपोर्ट मांगी थी।

इसके बाद दोबारा नन्ही कली के हत्यारे को सजा दिलाने के लिए नैनीताल पुलिस ने अपनी ही जांच को कमजोर बताते हुए उसपर पुनर्विलोकन किया। नैनीताल पुलिस की ओर से पुनर्विचार याचिका दाखिल करने से पहले कई मंथन किए गए।