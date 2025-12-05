Language
    कैंची धाम में आतंकी हमले से निपटे के लिए नैनीताल पुलिस ने की मॉकड्रिल

    By Mohit Kumar Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 12:33 AM (IST)

    एसएसपी नैनीताल मंजुनाथ टीसी के निर्देश पर नैनीताल पुलिस ने विश्व-प्रसिद्ध कैंची धाम मंदिर में संभावित आपात स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल आयो ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी जागरण, भवाली। एसएसपी नैनीताल मंजुनाथ टीसी के निर्देशन में नैनीताल पुलिस द्वारा विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम मंदिर में संभावित आपात स्थिति से निपटने हेतु एक माक ड्रिल का आयोजन किया गया। जिसकी थीम बम विस्फोट होने पर पुलिस द्वारा जवाबी कार्यवाही तथा राहत एवं बचाव कार्य रखी गई। यह माक ड्रिल पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्रा व क्षेत्राधिकारी भवाली दीपशिखा अग्रवाल के पर्यवेक्षण में संचालित की गई।

    गुरूवार को शुरू हुई मॉकड्रिल में कैंची धाम परिसर में तीन आतंकी विस्फोट हुए। जिसकी कंट्रोल रूम को सूचना प्राप्त होते ही पुलिस अधीक्षक नैनीताल डा जगदीश चंद्रा द्वारा तत्काल मोर्चा संभाला। और हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। अपर पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी भवाली दीपशिखा अग्रवाल सहित सभी पुलिस इकाइयों को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी भवाली द्वारा मौके पर कमान संभालने के साथ इलाके को सील कर दिया गया।

    संपूर्ण परिसर की हुईघेराबंदी 

    सशस्त्र बलों द्वारा संपूर्ण परिसर की घेराबंदी कर दी गई। जिसके बाद आतंकवाद निरोधक दस्ते ने कमान संभाली। आतंकवाद निरोधक दस्ते की टीम द्वारा जवाबी कार्यवाही के दौरान छुपे हुए आतंकवादियों के साथ हुई मुड़भेड़ में दो को मार गिराया तथा तीन को जिंदा गिरफ्तार किया। और पकड़े गए आतंकवादियो को पूछताछ हेतु थाने भेजा गया है।

    इस बम विस्फोट की घटना में एक नागरिक की मृत्यु एवं तीन नागरिक घायल हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल तथा मृतकों को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। मोबाइल फोरेंसिक यूनिट द्वारा घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए है।

    मॉकड्रिल में स्थानीय नागरिक पुलिस के अलावा पीएसी, एसडीआरएफ, आतंकवाद निरोधक दस्ता, बीडीएस, डॉग स्क्वाड, फ़ारेंसिक मोबाइल यूनिट, मेडिकल टीम मंदिर प्रशासन, स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रतिभाग किया।