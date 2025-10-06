कनाडा का स्टूडेंट वीजा दिलाने को लेकर युवक रखी ये मांग, छात्र ने पूरी भी कर दी... मगर अब पछता रहा

हल्द्वानी में एक युवक को कनाडा का स्टूडेंट वीजा दिलाने के नाम पर सात लाख से अधिक की धोखाधड़ी हुई। वीजा न मिलने पर कंसल्टेंसी फर्म ने अमेरिका में दाखिला कराने का प्रस्ताव रखा फिर टालमटोल किया। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पीड़ित ने वीजा के लिए लोन लिया था जिस पर भारी ब्याज लग रहा है।

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। कनाडा का स्टूडेंट वीजा दिलाने के नाम पर एक युवक से सात लाख रुपये से अधिक रकम हड़प ली गई। आठ माह बाद भी जब युवक का वीजा नहीं लगा तो कंसल्टेंसी फर्म संचालक ने अमेरिका की क्लीवलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी में दाखिला कराने की बात कही।

इसके बाद वह टाल मटोल करने लगा। परेशान होने पर पीड़ित ने कोतवाली पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। अब वीजा कंसल्टेंसी फर्म संचालक पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। इको टाउन साउथ एनक्लेव फेस-2 रामपुर रोड निवासी संजय मोंगा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसका पुत्र 25 वर्षीय हर्षित मोंगा वर्ष 2020 में होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद कनाडा में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की तैयारी कर रहा था।

इस दौरान हरिपुर पूर्णानंद निवासी शिवम सिंह उनसे मिला और बताया कि वह शैरिक इंटरनेशनल नाम से वीजा कंसल्टेंसी फर्म चलाता है। जो छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए वीजा दिलवाती है। उसने कनाडा का स्टूडेंट वीजा दिलाने के नाम पर सात लाख की फीस तय कर भरोसा दिलाया कि छह से आठ महीने के भीतर वीजा मिल जाएगा।

पीड़ित ने बताया कि उसने आरोपित के बैंक खाते में अलग-अलग तारीखों पर कुल सात लाख तीन हजार रुपये का भुगतान किया। जिसमें कुछ राशि आरटीजीएस से और कुछ नकद दी गई थी। बताया की इस राशि के भुगतान के लिए उन्होंने पंजाब एंड सिंध बैंक से 10 लाख का लोन लिया था।

जिस पर अब उसे भारी ब्याज चुकाना पड़ रहा है। कई महीनों तक वीजा न मिलने पर जब बेटे ने आरोपित से संपर्क किया तो उसने कनाडा की जगह यूएसए की क्लीवलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलाने की बात कही लेकिन बाद में टालमटोल करने लगा।