उत्तराखंड के इस जिले में दो करोड़ की लागत से बनेगी नई सड़क, धामी सरकार ने दिया दीवाली का तोहफा

नैनीताल जिले के रामगढ़ ब्लॉक में झूतिया थान देव से सैमधार मंदिर तक मोटर मार्ग के निर्माण को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है जिसके लिए 1 करोड़ 92 लाख रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इस सड़क के बनने से थानदेव सैमधार और रैतखान के निवासियों को सुविधा होगी जिन्हें पहले 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था।

संवाद सहयोगी, मुक्तेश्वर। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद आखिरकार रामगढ़ ब्लॉक के ग्राम झूतिया थान देव से सैमधार मंदिर तक मोटर मार्ग निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद इस बहुप्रतीक्षित सड़क के लिए 1 करोड़ 92 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मोटर मार्ग की मांग ग्रामीण लंबे समय से कर रहे थे। थानदेव, सैमधार, सैम मंदिर और रैतखान के निवासियों को अब तक मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए करीब 5 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ता था। मंडी तक अपने उत्पाद पहुँचाने के लिए उन्हें घोड़ों का सहारा लेना पड़ता था, जिससे उनकी आमदनी का बड़ा हिस्सा किराए-भाड़े में चला जाता था।

ग्रामीणों की मांग पर भीमताल विधायक राम सिंह कैड़ा ने पहल करते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग को डीपीआर तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए थे। विधायक कैड़ा ने राज्य योजना के तहत मुख्यमंत्री से इस परियोजना के लिए विशेष रूप से धनराशि स्वीकृत कराने का आग्रह किया, जिसे सरकार ने स्वीकार कर निर्माण के लिए आदेश जारी कर दिए हैं।

विधायक कैड़ा ने विभागीय अधिकारियों को जल्द से जल्द टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं ताकि निर्माण कार्य शीघ्र शुरू हो सके। उन्होंने कहा कि इस मोटर मार्ग के बन जाने से न सिर्फ ग्रामीणों को आवागमन की सुविधा मिलेगी, बल्कि किसानों को अपने उत्पाद बाजार तक पहुंचाने में भी बड़ी राहत मिलेगी।