Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Nainital News: भवाली में होटल मैनेजमेंट के छात्र की मौत, भड़के ग्रामीणों की होटल कारोबारी से झड़प

    By chayan rajput Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 11:26 PM (IST)

    भीमताल रोड पर एक होटल में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करने वाले 19 वर्षीय युवक की करंट लगने से मौत हो गई। परिजनों ने होटल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। घटना के बाद ग्रामीणों ने पोस्टमार्टम हाउस में हंगामा किया और मुआवजे की मांग की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। परिजनों ने होटल प्रबंधन पर साक्ष्य छुपाने का आरोप लगाया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    भवाली में होटल मैनेजमेंट के छात्र की मौत, भड़के ग्रामीणों की होटल कारोबारी से झड़प

    जागरण संवाददाता, भवाली/हल्द्वानी। भीमताल रोड पर 19 वर्षीय रिसेप्शनिस्ट की करंट लगने से पेड़ से गिरकर हुई मौत के बाद हल्द्वानी पोस्टमार्टम हाउस में आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा। पुलिस को भी ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। समझौते को लेकर पोस्टमार्टम हाउस में पहुंचे होटल कारोबारी को पुलिस के सामने ही ग्रामीण धक्कामुक्की करते हुए हाथापाई पर उतर आए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे अमिया (अमृतपुर) निवासी रोहित तीन माह पहले ही भीमताल रोड स्थित एक होटल में रिसेप्शनिस्ट का कार्य कर रहा था। स्वजनों का आरोप है कि होटल प्रबंधन की ओर से उसे 11 हजार केवी की लाइन में कटिया डालने के लिए चीड़ के पेड़ पर 30 फीट ऊंचाई पर भेज दिया गया।

    तार डालते ही शाट सर्किट होने पर उसे करंट लग गया व पेड़ से नीचे गिरकर बुरी तरह घायल हो गया। इसकी सूचना स्वजन को नहीं दी गई, जिसके बाद भवाली पुलिस की ओर से सुबह चार बजे स्वजन को रोहित के डा. सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती होने की बात कही गई।

    इधर, सोमवार सुबह साढ़े चार बजे रोहित का शव सुशीला तिवारी अस्पताल से पोस्टमार्टम हाउस लाया गया। इसके बाद रोहित की मां जानकी पांडेय, पिता जीवन चंद्र पांडेय के साथ पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हरीश पनेरू ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचे और होटल कारोबारी पर युवक की हत्या का आरोप लगाया।

    पनेरु का कहना था कि जबरन होटल प्रबंधन की ओर से रोहित को पेड़ में चढ़ाया गया। जहां से गिरने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। वह परिवार का इकलौता था। पिता किसान जैसे तैसे खेती कर परिवार का भरण पोषण करते हैं। इस दौरान होटल कारोबारी भी पोस्टमार्टम हाउस में पहुंच गए।

    उन्होंने होटल कारोबारी से 25 लाख रुपये मुआवजे की मांग की। ग्रामीणों व होटल कारोबारी के बीच बहस होने पर आक्रोशित ग्रामीण कारोबारी पर टूट पड़े। मौके पर टीम के साथ पहुंचे एसएसआइ रोहिताश सागर ने बीच बचाव किया और कारोबारी को बचाने के लिए उसे पुलिस वाहन में बैठा दिया।

    ऐसे में ग्रामीण और भड़क गए और पुलिस से मिलीभगत का आरोप लगाकर वाहन की घेराबंदी कर दी। करीब 20 मिनट तक ग्रामीणों ने वाहन को घेर लिया। बाद में पुलिस के काफी समझाने पर दोनों पक्षों को कोतवाली लाया गया।

    कोतवाल राजेश यादव ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कर स्वजनों को सौंप दिया है। यह भवाली पुलिस का मामला है। इन्हें यहां से समझाकर भेज दिया गया है।

    एसआइ लेखराज ने टीम के साथ घटना स्थल का लिया जायजा

    भवाली में सुबह एसआई लेखराज कंबोज ने की टीम के साथ घटना स्थल का जायजा लिया। वहीं सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले। जिसमें रात के अंधेरे में एक युवक सड़क पर गिरता दिख रहा है।

    एसआई लेखराज कंबोज ने बताया की भीमताल रोड में जार्ज होटल के पाएस एक होटल कर्मी करेंट की चपेट में आकर सड़क पर गिर गया। मामले में सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। वहीं होटल कारोबारियों के सहयोगियों व लीज स्वामी के बयान लिए गए हैं।

    आईजी से की होटल प्रबंधन की शिकायत, साक्ष्य छुपाने का भी आरोप

    दर्जा राज्य मंत्री पनेरु, ग्राम प्रधान अमियां पंकज सिंह महरा, संजय पलड़िया, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य संजय पलड़िया समेत ग्रामीणों ने लिखित शिकायत आईजी को भेजी है। आरोप लगाया कि होटल प्रबंधन की ओर से साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से स्वजन को देर से सूचित किया गया। इस दौरान पूरन पांडे, नवीन सुयाल, पंकज पांडे, महेश पलड़िया, दीपक पलड़िया, जीवन राम, रमेश चंद्र, जगदीश चंद्र आदि मौजूद रहे।