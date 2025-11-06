नैनीताल में हिंदू युवती को भगा ले गया युवक, प्राथमिकी दर्ज
नैनीताल के मल्लीताल क्षेत्र में एक महिला ने पुलिस को शिकायत दी है कि एक मुस्लिम युवक उसकी 19 वर्षीय बेटी को भगा ले गया है। महिला ने युवक के परिवार पर भी शामिल होने का आरोप लगाया है। पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला के अनुसार, युवक पहले भी उनकी बेटी से मिलता था और उसके परिवार ने इस मामले में साथ दिया है। पुलिस युवती की तलाश कर रही है।
जागरण संवाददाता, नैनीताल। शहर के मल्लीताल कोतवाली क्षेत्र निवासी एक महिला ने मुस्लिम युवक पर उसकी 19 वर्षीय बेटी को भगा ले जाने के आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि युवक के स्वजन भी इसमें शामिल हैं। शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने आरोपित युवक के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
मल्लीताल निवासी महिला ने कोतवाली में तहरीर देकर कहा है कि उनकी 19 वर्षीय बेटी दो नवंबर से घर से लापता है। बेटी लंबे समय से रामपुर स्वार के रहने वाले मुस्लिम युवक के संपर्क में थी, जो बहला फुसला कर उनकी बेटी को भगा ले गया है। युवक पहले भी अपनी बाइक से नैनीताल आता था और बेटी को स्कूल के बाहर मिलता था।
बेटी के गुम होने के बाद जब उन्होंने युवक के भाई से संपर्क किया, तो उसने ऐसी किसी बात से इन्कार कर दिया। इससे स्पष्ट होता है कि युवक के स्वजन भी उसका साथ दे रहे है।
एसएसआइ दीपक बिष्ट ने बताया कि तहरीर के आधार पर मूल रूप से स्वार, हाल मल्लीताल निवासी फैजान फारुखी के विरुद्ध बीएनएस की धारा 87 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच के साथ ही युवती की तलाश की जा रही है।
