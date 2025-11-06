नैनीताल में हिंदू युवती को भगा ले गया युवक, प्राथमिकी दर्ज

जागरण संवाददाता, नैनीताल। शहर के मल्लीताल कोतवाली क्षेत्र निवासी एक महिला ने मुस्लिम युवक पर उसकी 19 वर्षीय बेटी को भगा ले जाने के आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि युवक के स्वजन भी इसमें शामिल हैं। शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने आरोपित युवक के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

मल्लीताल निवासी महिला ने कोतवाली में तहरीर देकर कहा है कि उनकी 19 वर्षीय बेटी दो नवंबर से घर से लापता है। बेटी लंबे समय से रामपुर स्वार के रहने वाले मुस्लिम युवक के संपर्क में थी, जो बहला फुसला कर उनकी बेटी को भगा ले गया है। युवक पहले भी अपनी बाइक से नैनीताल आता था और बेटी को स्कूल के बाहर मिलता था।