चयन राजपूत, हल्द्वानी। नैनीताल जिले में फूलों की खेती का दायरा भले ही सीमित हो, लेकिन उत्पादन के मामले में गेंदे के फूलों का दबदबा है। उत्पादित होने वाले कुल फूलों में करीब 85 प्रतिशत हिस्सेदारी अकेले गेंदे की है। जिले में 21.88 हेक्टेयर में गेंदे की खेती से 1643.73 क्विंटल फूलों का उत्पादन हो रहा है।

किसान गेंदे के फूल हल्द्वानी के स्थानीय बाजारों के साथ ही दिल्ली, मेरठ, पंजाब, लखनऊ, गाजियाबाद, सहारनपुर, चंडीगढ़ तक भेजते हैं। जिले के आठ ब्लाकों में चमेली, जरबेरा, गुलाब, रजनीगंधा समेत नौ प्रजातियों के फूलों का उत्पादन किया जा रहा है।

वर्ष 2020-21 में जिले में 42.7 हेक्टेयर भूमि में उत्पादन होता था, जो बढ़कर अब 2024-25 में 54.16 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैल गया है। इससे सालाना 1938.83 क्विंटल फूलों का उत्पादन हो रहा है। वहीं 21.88 हेक्टेयर में गेंदे की खेती से 1643.73 क्विंटल फूलों का उत्पादन हो रहा है। कुल फूल उत्पादन में गेंदे की हिस्सेदारी करीब 84.8 प्रतिशत है।

इसके बाद चमेली के फूलों का स्थान है। 1.70 हेक्टेयर क्षेत्रफल में चमेली की खेती से 129.50 क्विंटल फूलों का उत्पादन हुआ है। पालीहाउस में खेती करने वाले किसान एक क्विंटल गेंदे समेत अन्य प्रजातियों के फूल 10 हजार रुपये में स्थानीय बाजार के साथ ही अलग-अलग राज्यों को बेचते हैं। इस हिसाब से वर्ष 2024-25 में नैनीताल जिले का सालाना गेंदे के फूल का टर्नओवर देखें तो 1643.73 क्विंटल का एक करोड़ 64 लाख 37 हजार 300 रुपये हो रहा है।

भीमताल ब्लाक में सबसे अधिक फूल उत्पादन ब्लाकवार आंकड़ों में भीमताल सबसे आगे है। यहां 15.88 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फूलों की खेती से 1003.61 क्विंटल फूलों का उत्पादन हुआ है। दूसरे स्थान पर हल्द्वानी ब्लाक है, जहां 5.80 हेक्टेयर में 362.50 क्विंटल फूलों का उत्पादन हुआ है।