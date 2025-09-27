Nainital Mall Road Treatment: नैनीताल पहुंची मशीनें, जल्द शुरू होगा माल रोड का ट्रीटमेंट

नैनीताल की लोअर माल रोड के ट्रीटमेंट का कार्य जल्द शुरू होगा। मशीनें पहुंच चुकी हैं और टीएचडीसी के विशेषज्ञों ने पुराने व नए हिस्से का एक साथ उपचार करने की सलाह दी है। लोनिवि ने रैंप तैयार कर वाहनों की अनुमति के लिए पत्र भेजा है जिससे ट्रीटमेंट के दौरान कम भाग ही बंद रहेगा। नीचे विस्‍तार से पढ़ें पूरी खबर।

जागरण संवाददाता, नैनीताल। शहर की लोअर माल रोड के ट्रीटमेंट का कार्य अब जल्द शुरू हो सकता है। लोनिवि के अनुबंधित ठेकेदार ने माल रोड में ट्रीटमेंट कार्य के लिए हाइड्रा वाली मशीनें पहुंचा दी हैं। इधर टीएचडीसी के विशेषज्ञों की टीम ने माल रोड का निरीक्षण कर ट्रीटमेंट कार्य को एक साथ शुरू करने की सलाह दी है, जिसके बाद लोनिवि की ओर से संशोधित डीपीआर बनाने का काम आरंभ कर दिया गया है।

लोअर माल रोड का बड़ा हिस्सा 14 सितंबर को धंस गया था, जिसके बाद लोअर माल रोड पर इंडिया होटल के सामने से वाहनों की आवाजाही रोक दी गई। इधर 2018 में भी लोअर माल रोड का 25 मीटर हिस्सा झील में समा गया था, इसके बाद उसका लोनिवि ने जियो पाइप से ट्रीटमेंट किया। उस स्थान से आगे को ही हाल ही में धंसाव हो गया था।

इधर शुक्रवार को टीएचडीसी के सीनियर मैनेजर डिजाइन अविकेश सहित अन्य विशेषज्ञों ने माल रोड में धंसाव वाले से लेकर पूर्व के ट्रीटमेंट हिस्से का निरीक्षण किया। लोनिवि अधिशासी अभियंता रत्नेश सक्सेना के अनुसार विशेषज्ञों ने पुराने हिस्से के साथ ही नए धंसाव का ट्रीटमेंट आरंभ करने की सलाह दी है। इधर मशीनें पहुंचने के बाद ट्रीटमेंट कार्य शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है। ईई के अनुसार जल्द ही कार्य शुरू हो जाएगा।