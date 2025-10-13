नैनीताल में इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन जॉब का लिंक भेजकर युवती के साथ धोखाधड़ी, एप डाउनलोड कर ठगे 17 लाख रुपये

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। साइबर ठग ने कमलुवागांजा निवासी एक युवती को ऑनलाइन जॉब का आफर देकर उसके खाते से 17 लाख रुपये उड़ा लिए। साइबर ठग ने पहले युवती से 800 रुपये जमा करवाए। इसके बाद उसके खाते में 1030 रुपये डाले गए। ऐसे में धीरे-धीरे विश्वास में लेकर युवती से ठग ने 17, 62, 561 रुपये हड़प लिए गए।

कमलुवागांजा निवासी एक युवती ने मुखानी पुलिस को तहरीर देकर कहा की उसे इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन जाब का लिंक आया, उसने लिंक रिसीव कर लिया। उसके बाद पीड़िता को एक नंबर से कॉल आई और उसे टेलीग्राम एप डाउनलोड करवाई गई। उससे ऑनलाइन जाब शुरू कराने से पहले 800 रुपये डलवाए गए।

कुछ मिनट में युवती को 1030 रुपये प्राप्त हो गए। युवती साइबर ठग पर विश्वास कर बैठी फिर उसने 7000 रुपये ठग को डाल दिए। ऐसे में युवती ठग को पैसे डालती रही और ठग उसे दोगुने से अधिक रुपये डालता रहा। अंत में साइबर ठग ने युवती के खाते में नौ लाख 30 हजार रुपये डाल दिए।