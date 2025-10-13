Language
    नैनीताल में इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन जॉब का लिंक भेजकर युवती के साथ धोखाधड़ी, एप डाउनलोड कर ठगे 17 लाख रुपये

    By Chayan Rajput Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 08:08 PM (IST)

    नैनीताल में एक युवती को इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन नौकरी का लिंक भेजकर 17 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई। पीड़िता को एक एप डाउनलोड करने के लिए कहा गया, जिसके बाद उससे यह रकम ठगी गई। युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    ऑनलाइन जॉब का झांसा देकर युवती से ठगे 17 लाख रुपये।

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। साइबर ठग ने कमलुवागांजा निवासी एक युवती को ऑनलाइन जॉब का आफर देकर उसके खाते से 17 लाख रुपये उड़ा लिए। साइबर ठग ने पहले युवती से 800 रुपये जमा करवाए। इसके बाद उसके खाते में 1030 रुपये डाले गए। ऐसे में धीरे-धीरे विश्वास में लेकर युवती से ठग ने 17, 62, 561 रुपये हड़प लिए गए।

    कमलुवागांजा निवासी एक युवती ने मुखानी पुलिस को तहरीर देकर कहा की उसे इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन जाब का लिंक आया, उसने लिंक रिसीव कर लिया। उसके बाद पीड़िता को एक नंबर से कॉल आई और उसे टेलीग्राम एप डाउनलोड करवाई गई। उससे ऑनलाइन जाब शुरू कराने से पहले 800 रुपये डलवाए गए।

    कुछ मिनट में युवती को 1030 रुपये प्राप्त हो गए। युवती साइबर ठग पर विश्वास कर बैठी फिर उसने 7000 रुपये ठग को डाल दिए। ऐसे में युवती ठग को पैसे डालती रही और ठग उसे दोगुने से अधिक रुपये डालता रहा। अंत में साइबर ठग ने युवती के खाते में नौ लाख 30 हजार रुपये डाल दिए।

    बाद में ठग ने युवती से 17 लाख रुपये खाते में डलवा लिए। युवती का कहना है की साइबर ठग अभी भी उससे रुपये की मांग कर रहा है। मुखानी थानाध्यक्ष दिनेश जोशी ने बताया की युवती की तहरीर पर अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।