Nainital News: हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के लिए मतदान शुरू, अब तक 90 से अधिक मत पड़े़े

जागरण संवाददाता, नैनीताल। हाई कोर्ट बार एसोसियशन के लिए सुबह दस बजे से मतदान शुरू हो गया है। इस वर्ष 1779 अधिवक्ता मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जो अब हुए चुनावों में सबसे अधिक है। पहले घंटे में 40 से अधिक मत पड़ चुके है जबकि पूर्व में 52 मत पोस्टल पड़े हैं।

मतदान को लेकर अधिवक्ताओं में उत्साह है, विभिन्न पदों के प्रत्याशी अंतिम क्षणों तक अधिवक्ताओं को अपने पक्ष में करने को जोर लगाए हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी कुर्बान अली ने बताया कि मतदान के लिए 8 बूथ बनाए गए हैं। मतदान को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।

अध्यक्ष पद पर अंजलि भार्गव, डीसीएस रावत, डीके जोशी,मनीषा भंडारी, महासचिव पद में अक्षय लटवाल, भूपेंद्र कोरंगा, सौरभ अधिकारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए प्रेम कौशल व सुशील वशिष्ठ, महिला उपाध्यक्ष के लिए चेतना लटवाल व मीना बिष्ट, कोषाध्यक्ष में गुरबानी सिंह व शुभ्र रस्तोगी मैदान में हैं।