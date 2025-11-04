Language
    नैनीताल में राष्ट्रपति मुर्मू का दौरा: VIP रूट पर आग की सूचना से मचा हड़कंप, जांच में निकली अफवाह

    By Jagran News Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 12:03 PM (IST)

    नैनीताल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे के दौरान वीवीआईपी रूट के पास होमस्टे में आग लगने की सूचना से हड़कंप मच गया। दमकल गाड़ियों ने आठ किलोमीटर तक खोजबीन की, पर आग नहीं मिली। राष्ट्रपति का कैंची धाम दौरा प्रस्तावित था। सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों को आग लगने का मैसेज मिला था, जिसके बाद अग्निशमन दल ने जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला। सूचना देने वाले की तलाश जारी है।

    जागरण संवाददाता, नैनीताल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जनपद भ्रमण कार्यक्रम के दौरान उस समय हड़कंप मच गया जब वीवीआइपी रूट के समीप किसी होमस्टे में आग लगने की सूचना प्रसारित हुई। आनन- फानन में नैनीताल से दो फायर वाहन समेत तमाम अग्निशमनकर्मी मौके की ओर दौड़े। टीम ने नैनीताल से भूमियाधार तक करीब आठ किलोमीटर का पूरा एरिया छान मारा, मगर कहीं आग लगी हुई नहीं मिली। भारी फजीहत के बाद टीम वापस लौट गई।

    जानकारी के मुताबिक मंगलवार को नैनीताल दौरे पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कैंची धाम दौरा प्रस्तावित था। सुबह 10:05 पर उन्हें कैंची धाम पहुंचना था। नैनीताल से उनका काफिला निकालने के बाद सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों के सिस्टम में पाइंस क्षेत्र स्थित एक होमस्टे में आग लगने का मैसेज प्रसारित हुआ। जिससे हड़कंप मच गया।

    आनन फानन में नैनीताल से अग्निशमन अधिकारी देवेंद्र सिंह नेगी दो फायर वाहन और तमाम अग्निशमन कर्मियों को लेकर मौके की ओर रवाना हुए। टीम ने नैनीताल से भूमियाधार तक का पूरा क्षेत्र छान मारा, मगर कहीं किसी भवन से धुंआ उठाता अथवा आग लगी नहीं दिखी। क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से पूछताछ में भी कुछ मालूम नहीं चल सका।

    इस बीच टीम ने सूचना प्रसारित होने वाले नंबर से भी संपर्क करने की कोशिश की, मगर क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क नहीं होने के कारण संपर्क नहीं हो सका। भारी फजीहत के बाद टीम को वापस लौटना पड़ा।

    देवेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि राष्ट्रपति फ्लीट से आग लगने का मैसेज कैंची धाम क्षेत्र में तैनात अग्निशमन अधिकारी को मिला था। क्षेत्र में जांच पड़ताल में कहीं भी आग नहीं मिली। संभवतः आग को अग्निशमन टीम के पहुंचने तक बुझा लिया गया हो। सूचना प्रसारित करने वाले का पता लगाया जा रहा है।