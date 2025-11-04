नैनीताल में राष्ट्रपति मुर्मू का दौरा: VIP रूट पर आग की सूचना से मचा हड़कंप, जांच में निकली अफवाह

जागरण संवाददाता, नैनीताल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जनपद भ्रमण कार्यक्रम के दौरान उस समय हड़कंप मच गया जब वीवीआइपी रूट के समीप किसी होमस्टे में आग लगने की सूचना प्रसारित हुई। आनन- फानन में नैनीताल से दो फायर वाहन समेत तमाम अग्निशमनकर्मी मौके की ओर दौड़े। टीम ने नैनीताल से भूमियाधार तक करीब आठ किलोमीटर का पूरा एरिया छान मारा, मगर कहीं आग लगी हुई नहीं मिली। भारी फजीहत के बाद टीम वापस लौट गई।

जानकारी के मुताबिक मंगलवार को नैनीताल दौरे पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कैंची धाम दौरा प्रस्तावित था। सुबह 10:05 पर उन्हें कैंची धाम पहुंचना था। नैनीताल से उनका काफिला निकालने के बाद सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों के सिस्टम में पाइंस क्षेत्र स्थित एक होमस्टे में आग लगने का मैसेज प्रसारित हुआ। जिससे हड़कंप मच गया।

आनन फानन में नैनीताल से अग्निशमन अधिकारी देवेंद्र सिंह नेगी दो फायर वाहन और तमाम अग्निशमन कर्मियों को लेकर मौके की ओर रवाना हुए। टीम ने नैनीताल से भूमियाधार तक का पूरा क्षेत्र छान मारा, मगर कहीं किसी भवन से धुंआ उठाता अथवा आग लगी नहीं दिखी। क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से पूछताछ में भी कुछ मालूम नहीं चल सका।