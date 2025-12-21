Language
    Nainital Weather Today: तराई-भाबर में शीतलहर का कहर, पहाड़ में चटख धूप का आनंद ले रहे हैं लोग

    By Sumit Joshi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 10:34 AM (IST)

    तराई और भाबर क्षेत्र शीतलहर से जूझ रहे हैं, कोहरे ने वाहनों की गति धीमी कर दी है। नैनीताल जिले के मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस ह ...और पढ़ें

    मैदानी क्षेत्रों में कोहरा छाने के साथ पड़ रही है कड़ाके की ठंड। जागरण

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। तराई और भाबर क्षेत्र शीतलहर के कहर से जूझ रहे हैं। कोहर के प्रकोप ने वाहनों रफ्तार धीमी कर दी है। वहीं, धूप नहीं खिलने से ठिठुरन संग लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कड़ाके की ठंड के बीच नैनीताल जिले के मैदानी इलाकों और ऊधमसिंह नगर क्षेत्र में अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। शनिवार को भी हल्द्वानी सहित आसपास के इलाकों में मौसम का मिजाज सर्द रहा।

    सुबह से कोहरे की घनी चादर लिपटे क्षेत्र में दिन का पारा 14.5 डिग्री रिकार्ड किया गया। साथ ही आर्द्रत 98 प्रतिशत तक होने से पाला बरसता हुआ महसूस हुआ। मैदानी इलाकों में मौसम की मार के बीच कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों में लोग चटख घाम (धूप) का आनंद ले रहे हैं।

    नैनीताल और मुक्तेश्वर जैसे हिल स्टेशनों में सप्ताहांत में दिनभर अच्छी धूप खिली रही। साथ ही नैनीताल में दिन का पारा 18 डिग्री और मुक्तेश्वर में 20.1 डिग्री दर्ज किया गया। ऐसे में स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों ने भी काफी राहत महसूस की। वहीं, पहाड़ का राहत भरा मौसम मैदानी इलाकों के पर्यटकों को भी आकर्षित कर रहा है।

    अगले सप्ताह तक राहत की उम्मीद नहीं :

    मैदानी क्षेत्रों में अगले सप्ताह भी शीतलहर के प्रकोप से राहत की उम्मीद नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 24 दिसंबर तक तराई-भाबर क्षेत्र में कोहर का प्रकोप बना रह सकता है। ऐसे में कड़ाके की ठंड भी बनी रहेगी। वहीं, रविवार को उच्च पर्वतीय इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं भी जताई गई हैं।