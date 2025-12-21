Nainital Weather Today: तराई-भाबर में शीतलहर का कहर, पहाड़ में चटख धूप का आनंद ले रहे हैं लोग

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। तराई और भाबर क्षेत्र शीतलहर के कहर से जूझ रहे हैं। कोहर के प्रकोप ने वाहनों रफ्तार धीमी कर दी है। वहीं, धूप नहीं खिलने से ठिठुरन संग लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कड़ाके की ठंड के बीच नैनीताल जिले के मैदानी इलाकों और ऊधमसिंह नगर क्षेत्र में अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। शनिवार को भी हल्द्वानी सहित आसपास के इलाकों में मौसम का मिजाज सर्द रहा।



सुबह से कोहरे की घनी चादर लिपटे क्षेत्र में दिन का पारा 14.5 डिग्री रिकार्ड किया गया। साथ ही आर्द्रत 98 प्रतिशत तक होने से पाला बरसता हुआ महसूस हुआ। मैदानी इलाकों में मौसम की मार के बीच कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों में लोग चटख घाम (धूप) का आनंद ले रहे हैं।

