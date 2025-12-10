नैनीताल में खाई में गिरी गाजियाबाद के पर्यटकों की कार, मामा-भांजी की मौत, परिवार के छह लोग घायल
उत्तराखंड के नैनीताल में एक दुखद घटना में, गाजियाबाद से आए पर्यटकों की एक कार खाई में गिर गई। इस दुर्घटना में मामा और भांजी की मौके पर ही मौत हो गई, ज ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नैनीताल। मुक्तेश्वर से भवाली की ओर लौट रहे गाजियाबाद के पर्यटकों की कार देर रात गागर के समीप करीब 50 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में मामा-भांजी की मौत हो गई। परिवार के छह सदस्य घायल हो गए।
दुर्घटना मंगलवार रात करीब 12 बजे घटी। प्लाट नंबर पांच, शिवपुरी सेक्टर-नौ, न्यू विजय नगर, गाजियाबाद (उप्र) के सचिन पुत्र विजेंद्र चौधरी एक्सयूवी-700 कार (यूपी 14 एफके 1616) से अपने भाई व बहन के परिवार के साथ मुक्तेश्वर घूमने आए थे। देर रात सभी मुक्तेश्वर से लौट रहे थे।
मल्ला रामगढ़ में गागर के समीप सचिन कार से नियंत्रण खो बैठे। कार खाई में गिरते ही चीख पुकार मच गई। स्थानीय व्यक्ति की सूचना पर पहुंची भवाली कोतवाली पुलिस व एसडीआरएफ ने घायलों को खाई से निकाला। सभी को सीएचसी रामगढ़ पहुंचाया गया। अस्पताल पहुंचने से पहले सचिन व उनकी उनकी 12 वर्षीय भांजी लक्ष्मी ने दम तोड़ दिया।
हादसे में सचिन के भाई नितिन (32), बहन रुचि (39), नितिन की पत्नी कंचन (26) व पुत्री शामा(8), विकास की पुत्री निष्ठा (14) व पुत्र लव(11) घायल हो गए। जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बुधवार सुबह हल्द्वानी रेफर किया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।