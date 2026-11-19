जागरण संवाददाता, लालकुआं। महंगाई की मार अब दूध और दुग्ध उत्पादों पर भी पड़ने जा रही है। नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड लालकुआं ने आंचल दूध एवं दुग्ध उत्पादों की कीमतों में वृद्धि की घोषणा की है। नई दरें 20 नवंबर 2026 से लागू होंगी।

ये हैं नए रेट संघ के सामान्य प्रबंधक अनुराग शर्मा की ओर से जारी सूचना के अनुसार, आंचल गोल्ड फुल क्रीम और शक्ति स्टैंडर्ड मिल्क के छह लीटर पैक की उपभोक्ता कीमत क्रमशः 450 और 372 रुपये निर्धारित की गई है।