उत्तर प्रदेश में पराग दुग्ध पदार्थ के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, वापस लिया दूध की कीमतें बढ़ाने के निर्णय

जागरण संवाददाता, लखनऊ। मदर डेयरी और अमूल के बाद दूध के दाम बढ़ाने की तैयारी कर रहे लखनऊ दुग्ध संघ (पराग) ने उपभोक्ताओं को राहत दी है। पराग ने दूध की कीमतों में प्रस्तावित बढ़ोतरी का फैसला वापस ले लिया है। ऐसे में उपभोक्ताओं को अब पराग गोल्ड और टोंड दूध पुराने दामों पर ही मिलेगा।

पराग एफसीएम गोल्ड दूध की एक लीटर की कीमत 72 रुपये ही रहेगी। इसे बढ़ाकर 76 रुपये करने का निर्णय वापस ले लिया गया है। इसी तरह 500 एमएल का पैक 36 रुपये में ही मिलेगा, जबकि इसे 38 रुपये करने की तैयारी थी। पराग टोंड मिल्क की एक लीटर की कीमत 59 रुपये और 500 एमएल पैक की कीमत 30 रुपये ही रहेगी। पहले इन्हें क्रमश: 61 और 31 रुपये करने का निर्णय लिया गया था।