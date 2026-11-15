Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

उत्तर प्रदेश में पराग दुग्ध पदार्थ के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, वापस लिया दूध की कीमतें बढ़ाने के निर्णय

By Jitendra Kumar Upadhyay Edited By: Dharmendra Pandey
Published: Sun, 15 Nov 2026 07:08 PM (IST)

Parag Dairy Products: पराग टोंड मिल्क की एक लीटर की कीमत 59 रुपये और 500 एमएल पैक की कीमत 30 रुपये ही रहेगी।

लखनऊ दुग्ध संघ (पराग) ने उपभोक्ताओं को राहत दी

लखनऊ दुग्ध संघ (पराग) ने उपभोक्ताओं को राहत दी

HighLights

  1. गोल्ड दूध पर चार रुपये और टोंड दूध पर दो रुपये की बढ़ोतरी का फैसला वापस

  2. अब प्रदेश भर में पुराने दामों पर ही मिलेगा पराग का दूध

जागरण संवाददाता, लखनऊ। मदर डेयरी और अमूल के बाद दूध के दाम बढ़ाने की तैयारी कर रहे लखनऊ दुग्ध संघ (पराग) ने उपभोक्ताओं को राहत दी है। पराग ने दूध की कीमतों में प्रस्तावित बढ़ोतरी का फैसला वापस ले लिया है। ऐसे में उपभोक्ताओं को अब पराग गोल्ड और टोंड दूध पुराने दामों पर ही मिलेगा।

पराग एफसीएम गोल्ड दूध की एक लीटर की कीमत 72 रुपये ही रहेगी। इसे बढ़ाकर 76 रुपये करने का निर्णय वापस ले लिया गया है। इसी तरह 500 एमएल का पैक 36 रुपये में ही मिलेगा, जबकि इसे 38 रुपये करने की तैयारी थी। पराग टोंड मिल्क की एक लीटर की कीमत 59 रुपये और 500 एमएल पैक की कीमत 30 रुपये ही रहेगी। पहले इन्हें क्रमश: 61 और 31 रुपये करने का निर्णय लिया गया था।

PArag Products

पराग के महाप्रबंधक आइबी सिंह ने बताया कि दूध की कीमतों में बढ़ोतरी के फैसले को रविवार को वापस ले लिया गया है। उपभोक्ताओं को पहले की दरों पर ही दूध उपलब्ध कराया जाएगा। 12 नवंबर की शाम से बढ़ी दरों को लागू करने का निर्णय लिया गया था, जिसे अब वापस ले लिया गया है।

देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।