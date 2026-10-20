नैनीताल में ई-केवाईसी न कराने पर 25 हजार गैस कनेक्शन ब्लॉक, सिलिंडर मिलना बंद

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। घरेलू गैस कनेक्शनों की ई-केवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन ब्लाक कर दिए हैं। नैनीताल जिले में इंडेन और भारत गैस के करीब 25,878 उपभोक्ताओं ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराई है।

ऐसे उपभोक्ता जब तक ई-केवाईसी नहीं कराएंगे, तब तक वे गैस सिलिंडर भी नहीं भरवा सकेंगे। जिले में इंडेन के करीब 1,98,788 घरेलू गैस उपभोक्ता हैं। इनमें से 19,878 उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी लंबित है।

इसी तरह भारत गैस के करीब 40 हजार उपभोक्ताओं में से छह हजार ने अब तक प्रक्रिया पूरी नहीं की है। ई-केवाईसी नहीं होने के कारण इन उपभोक्ताओं के कनेक्शन ब्लाक कर दिए गए हैं। यह व्यवस्था 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलिंडरों के उपभोक्ताओं पर लागू है।