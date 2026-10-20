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नैनीताल के रतनपुर गांव में हाथी का आतंक, वन विभाग ने घंटों बाद खदेड़ा

By Digital Desk Edited By: Rahul Chauhan
Published: Tue, 20 Oct 2026 01:31 PM (IST)

रतनपुर गांव में मंगलवार सुबह एक हाथी घंटों तक मौजूद रहा, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। वन विभाग की ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, कालाढूंगी (नैनीताल)। बन्न खेड़ा रेंज से सटे बैलपड़ाव के ग्रामसभा रतनपुर में प्राथमिक पाठशाला के निकट मंगलवार सुबह करीब 10 बजे तक एक हाथी मौजूद रहा। हाथी की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया।

सूचना मिलने पर पूर्व सांसद प्रतिनिधि हेम तिवारी मौके पर पहुंचे और वन विभाग को इसकी जानकारी दी। सूचना पर बन्नाखेड़ा के वन क्षेत्राधिकारी सहित वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद सुबह करीब 11 बजे हाथी को गांव से बाहर खदेड़ दिया।

इससे पहले ग्रामीणों ने शोर मचाकर हाथी को भगाने का प्रयास किया, लेकिन हाथी उल्टा ग्रामीणों की ओर दौड़ पड़ा। इससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। गनीमत रही कि हाथी को गांव से बाहर खदेड़ दिया गया।

पूर्व सांसद प्रतिनिधि विक्रम तिवारी ने वन विभाग से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा कि हाथियों की आवाजाही से ग्रामीणों की सुरक्षा को खतरा बना हुआ है। ऐसे में वन विभाग को नियमित गश्त कर ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।

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