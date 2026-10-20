नैनीताल के रतनपुर गांव में हाथी का आतंक, वन विभाग ने घंटों बाद खदेड़ा

जागरण संवाददाता, कालाढूंगी (नैनीताल)। बन्न खेड़ा रेंज से सटे बैलपड़ाव के ग्रामसभा रतनपुर में प्राथमिक पाठशाला के निकट मंगलवार सुबह करीब 10 बजे तक एक हाथी मौजूद रहा। हाथी की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया।

सूचना मिलने पर पूर्व सांसद प्रतिनिधि हेम तिवारी मौके पर पहुंचे और वन विभाग को इसकी जानकारी दी। सूचना पर बन्नाखेड़ा के वन क्षेत्राधिकारी सहित वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद सुबह करीब 11 बजे हाथी को गांव से बाहर खदेड़ दिया।