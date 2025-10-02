Language
    नैनीताल में मुजफ्फरनगर कांड के शहीदों को दी श्रद्धांजलि, धरना प्रदर्शन कर जताया विरोध

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 01:46 PM (IST)

    नैनीताल में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान मुजफ्फरनगर कांड में शहीद हुए आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी गई। विभिन्न संगठनों ने दोषियों को सजा दिलाने और लद्दाख के सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन किया। आंदोलनकारियों ने कहा कि उनके सपनों का उत्तराखंड आज कहीं नहीं दिखता। 25 साल बाद भी राज्य को स्थायी राजधानी नहीं मिल पाई है।

    दोषियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन। जागरण

    जासं, नैनीताल। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान घटित मुजफ्फरनगर कांड में जान गवाने वाले आंदोलनकारियों को श्रंद्धाजलि अर्पित की गई। विभिन्न संगठनों के बैनर तले एकत्रित हुए लोगों ने दोषियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान लद्दाख के सोनम वांगचुक की रिहाई की भी मांग की गयी।

    गुरुवार को राज्य आंदोलनकारी व विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग तल्लीताल डांठ पर एकत्रित हुए। लोगों ने गांधी मूर्ति के समीप मुजफ्फरनगर कांड के शहीदों को श्रंद्धाजलि अर्पित की। साथ ही हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लिए लोगों ने विरोध जताया।

    आंदोलनकारियों ने कहा कि जिस अवधारणा के साथ उनके साथियों ने अलग राज्य बनाने के लिए आंदोलन किये, वह सपनों का उत्तराखंड आज कही भी नहीं दिखता। राज्य को 25 साल में स्थाई राजधानी नहीं मिल पाई है।

    रोजगार की आस लगाए युवाओं को पेपर लीक जैसी पीड़ा सहनी पड़ रही है। उन्होंने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर केंद्र सरकार पर भी करारा हमला कर उन्हें तत्काल रिहा करने की मांग की। धरना देने वालों में राजीव लोचन साह, महेश जोशी, दिनेश उपाध्याय, पंकज भट्ट, जसी राम आर्य, तारा सिंह बिष्ट, माया चिलवाल समेत अन्य लोग शामिल रहे।