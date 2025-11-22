शादी समारोह से बुलेट पर सवार होकर लौट रहे थे मां-बेटे, हुआ हादसा; महिला की मौत

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी! शुक्रवार रात शादी समारोह से बुलेट पर सवार होकर लौट रहे मां-बेटे सड़क हादसे में घायल हो गए। हादसे में गंभीर रूप से घायल दोनों को एक निजी अस्पताल ले जाया गया। जहां उपचार के दौरान मां की मौत हो गई।

पुलिस के अनुसार मल्ला फतेहपुर निवासी 24 वर्षीय प्रियांशु जोशी मां 46 वर्षीय मीनाक्षी जोशी के साथ कालाढूंगी में एक रिश्तेदार के वहां शादी में गए थे।देर रात करीब 11.30 बजे के आसपास चारधाम मंदिर के पास क्षतिग्रस्त सड़क पर पड़ी गिट्टी से उनकी बुलेट बाइक रपट गई। जिससे दोनों मां-बेटे सड़क पर ही गिर गए।