शादी समारोह से बुलेट पर सवार होकर लौट रहे थे मां-बेटे, हुआ हादसा; महिला की मौत
एक हृदयविदारक घटना में, शादी समारोह से बुलेट पर लौट रही एक माँ की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। बेटा भी घायल है। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। इस घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी! शुक्रवार रात शादी समारोह से बुलेट पर सवार होकर लौट रहे मां-बेटे सड़क हादसे में घायल हो गए। हादसे में गंभीर रूप से घायल दोनों को एक निजी अस्पताल ले जाया गया। जहां उपचार के दौरान मां की मौत हो गई।
पुलिस के अनुसार मल्ला फतेहपुर निवासी 24 वर्षीय प्रियांशु जोशी मां 46 वर्षीय मीनाक्षी जोशी के साथ कालाढूंगी में एक रिश्तेदार के वहां शादी में गए थे।देर रात करीब 11.30 बजे के आसपास चारधाम मंदिर के पास क्षतिग्रस्त सड़क पर पड़ी गिट्टी से उनकी बुलेट बाइक रपट गई। जिससे दोनों मां-बेटे सड़क पर ही गिर गए।
हादसे में गंभीर रूप से घायल दोनों को निजी अस्पताल पहुंचाया गया। जहां मीनाक्षी को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। जबकि उनके बेटे प्रियांशु का निजी अस्पताल में ही उपचार चल रहा है।
मुखानी थानाध्यक्ष दिनेश जोसी ने बताया कि मोर्चरी में मृतक मीनाक्षी के शव का पोस्टमार्टम कर स्वजन को सौंप दिया गया है। प्रथम दृष्टिया हादसे की वजह क्षतिग्रस्त सड़क में बाइक रपटने की बताई जा रही है।
