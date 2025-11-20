Language
    हल्द्वानी: गोवंश का कटा सिर मिलने के बाद बरेली रोड से पीलीकोठी तक हुआ था बवाल, नाबालिग भी शामिल

    By Govind Singh Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 03:28 PM (IST)

    हल्द्वानी में गोवंश का कटा सिर मिलने से बरेली रोड से पीलीकोठी तक बवाल हो गया। इस घटना के कारण क्षेत्र में तनाव फैल गया। पुलिस जाँच में पता चला कि कुछ नाबालिग भी इस बवाल में शामिल थे, जिनकी भूमिका की जाँच की जा रही है। पुलिस स्थिति को सामान्य करने का प्रयास कर रही है।

    रविवार रात गोवंश का कटा सिर मिलने के बाद भड़की थी भीड़। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी । गोवंश का कटा सिर मिलने के बाद बरेली रोड से लेकर पीलीकोठी तक हुए बवाल में पुलिस ने दो नाबालिगों को भी चिन्हित किया है। इसके कुछ अन्य चेहरे भी जल्द पकड़ में आ जाएंगे। पुलिस का मानना है कि इंटरनेट मीडिया पर अलग-अलग अफवाह फैलाकर भीड़ को जुटाया गया था।

    रविवार शाम सात बजे उजाला नगर में मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित निजी स्कूल के गेट के आगे एक गोवंश का कटा सिर मिला था। धीरे-धीरे भीड़ मौके पर जुटती गई। पुलिस भी जांच को पहुंची थी। धरने-प्रदर्शन के बाद भारी भीड़ ने अराजकता का माहौल पैदा कर दिया।

    रेस्टोरेंट के अलावा गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। टेंपो चालक को भी पीटा किया। इसके अलावा कुछ लोगों ने पीलीकोठी क्षेत्र में मुस्लिमों की दुकानों तक में तोड़फोड़ की थी। इसके बाद पुलिस ने 50 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बरेली रोड स्थित रेस्टोरेंट से लेकर पेट्रोल पंप तक कैमरों को खंगाला गया है।

    एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल ने बताया कि अब तक की जांच में पता चला है कि दो नाबालिग भी बवाल में शामिल थे। इनकी सामाजिक गतिविधियों को लेकर भी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इसके अलावा अन्य आरोपितों की तलाश जारी है।