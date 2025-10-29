Language
    नाबालिग हिंदू लड़की के साथ दुष्कर्म कर वायरल कर दिया VIDEO, कुछ दिनों पहले भी इसी तरह का मामला आया था सामने; धर्म छिपाकर बनाए थे संबंध

    By Jagran News Edited By: Nitesh Srivastava
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 08:20 PM (IST)

    रामनगर में एक नाबालिग हिंदू लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसमें आरोपियों ने वीडियो भी वायरल कर दिया। पीड़िता की मां ने फरमान और उसके साथी पर नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक अन्य मामले में, अनीस नामक युवक ने हिंदू नाम बताकर एक युवती से संबंध बनाए और धर्म परिवर्तन का दबाव डाला, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

    जागरण संवाददाता, रामनगर। बीते दिनों एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना के बाद एक और एक नाबालिग हिंदू नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला फिर सामने आया है। आरोपितों ने नाबालिग की वीडियो भी वायरल कर दी। पुलिस ने आरोपित युवकों के विरुद्ध दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं एक अन्य युवती के साथ भी शारीरिक संबंध बनाने का मुकदमा दर्ज हुआ है।

    पुलिस का कहना है कि नाबालिग के साथ हुई घटना पांच से छह माह पुरानी प्रतीत हो रहा है।नाबालिग की मां ने पुलिस को तहरीर दी है। जिसमें आरोप हे कि उसकी नाबालिग पुत्री को फरमान व उसके साथी ने नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म किया है। बताया जा रहा हे कि नाबालिग की वीडियो भी आरोपितों ने वायरल कर दी थी।

    कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि इस मामले में आरोपित फरमान व उसके साथी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नाबालिग इस समय बाहर है, उसे बुलाया गया है। पीड़िता के बयान लिए जाएंगे। पूरे मामले की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं। आरोपित को गिरफ्तार करने की कार्रवाई कर रही है। नाबालिग के आने पर ही पूरी जानकारी मिल पाएगी।

    दूसरा मामला भी रामनगर क्षेत्र का है। पुलिस का कहना है कि एक महिला ने तहरीर देकर बताया है कि अनीस नाम के युवक ने उसकी पुत्री को अपना असली नाम छिपाकर हिंदू नाम मोनू बताया। उसने बेटी के साथ संबंध बनाए। आरोपित धर्म परिवर्तन के लिए भी उससे कह रहा था।

    कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि इस मामले में ढिकुली गांव निवासी आरोपित अनीस पुत्र साबिर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया