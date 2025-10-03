Language
    नैनीताल में हर ओर एक नाबालिग की चर्चा, अचानक उठा पेट में दर्द; अस्‍पताल ले गए तो दिया बच्‍चे को जन्‍म

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 12:58 PM (IST)

    नैनीताल में एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की ने बच्चे को जन्म दिया जिससे शहर में सनसनी फैल गई। लड़की को पेट दर्द होने पर अस्पताल ले जाया गया जहाँ उसकी गर्भावस्था का पता चला। डॉक्टरों ने बताया कि वह नौ महीने से गर्भवती थी और उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। पुलिस बच्ची के परिजनों की शिकायत का इंतजार कर रही है।

    जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं । प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

    जासं, नैनीताल। शहर में नाबालिग लड़की के बच्चे को जन्म देने की घटना कौतूहल बन गई है। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। पुलिस अब इस मामले में बच्चे के पिता पर पाक्सो में मुकदमा दर्ज करने को बच्ची के स्वजनों की तहरीर का इंतजार कर रही है।

    मल्लीताल क्षेत्र की 15 वर्षीय नाबालिग के सुबह पांच बजे अचानक पेट में दर्द उठा तो नाबालिग ने पेट दर्द की वजह गैस बताई। तत्काल उसको बीडी पांडेय अस्पताल ले जाया गया, चिकित्सकों ने जांच की तो उसके गर्भवती होने व प्रसव पीड़ा होने की पुष्टि हुई। जिसके बाद नाबालिग को अस्पताल में भर्ती किया गया। थोड़ी देर में उसने बच्चे को जन्म दे दिया है।

    डॉक्टरों के अनुसार नाबालिग 9 माह से गर्भवती थी। उसने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। सूचना पर कोतवाली प्रभारी हेम पंत, एसआई आशा बिष्ट व अन्य पुलिसकर्मियों के साथ अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों व नाबालिग लड़की के स्वजनों से जानकारी ली। बताया जाता है कि नाबालिग के पिता एक होटल में तो मां भी घरों में घरेलू काम करती है।