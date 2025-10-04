Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नाबालिग ने अस्‍पताल में जन्मा बच्चा, मिलने पहुंच गया दुष्‍कर्म का आरोपित; हुआ गिरफ्तार

    By kishore joshi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 12:49 PM (IST)

    नैनीताल में एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की ने बच्चे को जन्म दिया जिसके बाद दुष्कर्म का आरोपी अस्पताल पहुंचा और पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। आरोपी होटल कर्मी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने नाबालिग से प्रेम संबंध होने का दावा किया है। फेसबुक के माध्यम से हुई दोस्ती के बाद दोनों के बीच संबंध बने थे।

    prefferd source google
    Hero Image
    नैनीताल में नाबालिग ने जन्मा बच्चा, आरोपित गिरफ्तार. Concept Photo

    जासं, नैनीताल। शहर में करीब 15 वर्षीय नाबालिग लड़की ने बच्ची को जन्म दिया। यह खबर सुन दुष्‍कर्म का आरोपित अस्‍पताल पहुंच गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। अस्पताल मेें जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं।

    पुलिस ने आरोपित होटल कर्मी युवक के विरुद्ध पॉक्सो में मुकदमा दर्ज करने के साथ ही उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसे शनिवार को काेर्ट में पेश किया जाएगा।

    शुक्रवार को 15 वर्षीय नाबालिग के पेट में अचानक दर्द उठा तो नाबालिग ने पेट दर्द की वजह गैस बताई। तत्काल उसको बीडी पांडेय अस्पताल ले जाया गया, महिला चिकित्सकों ने जांच की तो उसके गर्भवती होने व प्रसव पीड़ा होने की पुष्टि हुई। जिसके बाद नाबालिग ने बच्चे को जन्म दे दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सूचना पर कोतवाली प्रभारी हेम पंत, एसआई आशा बिष्ट व अन्य पुलिसकर्मियों के साथ अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों व नाबालिग लड़की के स्वजनों से जानकारी ली। उधर एसएसआइ दीपक बिष्ट के अनुसार इस मामले में अस्पताल की ओर से भेजे गए मेमो के आधार पर आरोपित युवक सूरज पुत्र संतोष निवासी मल्लीताल नेपोलियो होटल के विरुद्ध पॉक्सो में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

    आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे शनिवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। यह मामला पूरे शहर में चर्चा का विषय बना है। पुलिस की पूछताछ में आरोपित का कहना है कि नाबालिग के साथ ही प्यार करता है।

    दो साल पहले फेसबुक से हुई थी दोस्ती

    नैनीताल: नाबालिग लड़की के मां बनने के मामले में आरोपित मूल रूप से अल्मोड़ा जिले का निवासी सूरज करीब तीन साल पहले काम के सिलसिले में नैनीताल आया था। यहां वह मल्लीताल स्थित रेस्टोरेंट में काम करता था। करीब दो साल पहले फेसबुक से उसकी किशोरी से दोस्ती हुई थी। इसके बाद दोनों अकेले मिलने लगे, फिर दोनों के संबंध बन गए। बताया जाता है कि आरोपित युवक अस्पताल भी पहुंचा था।