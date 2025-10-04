नैनीताल में एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की ने बच्चे को जन्म दिया जिसके बाद दुष्कर्म का आरोपी अस्पताल पहुंचा और पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। आरोपी होटल कर्मी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने नाबालिग से प्रेम संबंध होने का दावा किया है। फेसबुक के माध्यम से हुई दोस्ती के बाद दोनों के बीच संबंध बने थे।

जासं, नैनीताल। शहर में करीब 15 वर्षीय नाबालिग लड़की ने बच्ची को जन्म दिया। यह खबर सुन दुष्‍कर्म का आरोपित अस्‍पताल पहुंच गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। अस्पताल मेें जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। पुलिस ने आरोपित होटल कर्मी युवक के विरुद्ध पॉक्सो में मुकदमा दर्ज करने के साथ ही उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसे शनिवार को काेर्ट में पेश किया जाएगा। शुक्रवार को 15 वर्षीय नाबालिग के पेट में अचानक दर्द उठा तो नाबालिग ने पेट दर्द की वजह गैस बताई। तत्काल उसको बीडी पांडेय अस्पताल ले जाया गया, महिला चिकित्सकों ने जांच की तो उसके गर्भवती होने व प्रसव पीड़ा होने की पुष्टि हुई। जिसके बाद नाबालिग ने बच्चे को जन्म दे दिया।

सूचना पर कोतवाली प्रभारी हेम पंत, एसआई आशा बिष्ट व अन्य पुलिसकर्मियों के साथ अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों व नाबालिग लड़की के स्वजनों से जानकारी ली। उधर एसएसआइ दीपक बिष्ट के अनुसार इस मामले में अस्पताल की ओर से भेजे गए मेमो के आधार पर आरोपित युवक सूरज पुत्र संतोष निवासी मल्लीताल नेपोलियो होटल के विरुद्ध पॉक्सो में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे शनिवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। यह मामला पूरे शहर में चर्चा का विषय बना है। पुलिस की पूछताछ में आरोपित का कहना है कि नाबालिग के साथ ही प्यार करता है।