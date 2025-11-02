दुष्कर्म के बाद गर्भवती हुई नाबालिग, मामला छिपाने को मां-बाप ने जबरन कराया बाल विवाह
एक किशोरी के साथ बाल विवाह का मामला सामने आया है। हुआ यूं कि एक युवक का 16 वर्षीय किशोरी के साथ प्रेम प्रसंग का मामला था। दोनों के बीच संबध भी बने। जिससे किशोरी गर्भवती हो गई। माता पिता ने जबरदस्ती उस युवक से किशोरी का बाल विवाह करा दिया।
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। हल्द्वानी की एक किशोरी के साथ बाल विवाह का मामला सामने आया है। जिसमें किशोरी के मां-बाप पर पुलिस ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का केस दर्ज किया है। जबकि शादी करने वाले युवक पर पाक्सो का मुकदमा दर्ज हुआ है। नाबालिग चार माह की गर्भवती भी है।
पुलिस के अनुसार बनभूलपुरा थाना क्षेत्र के एक युवक का यहीं की एक 16 वर्षीय किशोरी के साथ प्रेम प्रसंग का मामला था। दोनों के बीच संबध भी बने। जिससे किशोरी गर्भवती हो गई। आरोप है कि किशोरी के घर में इस बात का पता चलने पर उन्होंने 20 वर्षीय युवक से उसकी जबरदस्ती शादी करा दी। इसके बाद युवक की मां सितारा ने पुलिस को किशोरी के मां-बाप के खिलाफ तहरीर देकर जबरदस्ती शादी का आरोप लगाया।
इसकी जांच अपर उप निरीक्षक हेमंत प्रसाद को सौंपी गई। लेकिन जब एएसआइ ने जांच की तो किशोरी की उम्र 16 वर्ष नौ माह की निकली। साथ ही नाबालिग चार माह की गर्भवती भी पायी गई। इसमें वादी एएसआइ हेमंत की तहरीर पर पुलिस ने किशोरी के मां-बाप के खिलाफ बाल विवाह का मुकदमा दर्ज कर दिया। जबकि आरोपित युवक एजान उर्फ आनू पर पाक्सो का मुकदमा दर्ज किया गया है।
एसपी सिटी मनोज कत्याल ने बताया कि आरोपित युवक के खिलाफ पाक्सो व किशोरी के मां-बाप पर बाल विवाह करने का मुकदमा दर्ज किया है। युवक पुलिस की हिरासत में है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।
