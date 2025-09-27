Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'पति-पत्नी के बीच छोटी-मोटी लड़ाई क्रूरता नहीं', नैनीताल हाई कोर्ट ने खारिज की महिला की तलाक याचिका

    By kishore joshi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 01:29 PM (IST)

    नैनीताल हाई कोर्ट ने पत्नी की तलाक याचिका खारिज करते हुए जिला कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि पत्नी पति द्वारा क्रूरता साबित करने में विफल रही। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि पति-पत्नी के बीच छोटे-मोटे झगड़े रिश्ते का हिस्सा हैं क्रूरता नहीं। वैवाहिक जीवन में दुर्व्यवहार लगातार होना चाहिए तभी मानसिक क्रूरता मानी जाएगी।

    prefferd source google
    Hero Image
    हाई काेर्ट ने सुप्रीम काेर्ट के तय कानून का दिया हवाला. File

    जासं, नैनीताल। हाई कोर्ट ने एक महिला की ओर से अपने पति पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए दायर तलाक की याचिका को खारिज करने के जिला कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि महिला यह साबित नहीं कर पाई कि उसके पति ने शारीरिक या मानसिक रूप से कोई क्रूरता की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऊधमसिंह नगर निवासी जोड़े की शादी फरवरी 2013 में हुई थी। महिला ने मई 2016 में एक बच्चे को जन्म दिया। पति अपने पिता के पारिवारिक व्यवसाय में मदद करता है, जबकि पत्नी एक प्राइवेट नौकरी करती है।

    न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने मामले में निर्णय पारित करते हुए कहा है कि यह भी तय कानून है कि पति-पत्नी के बीच छोटी-मोटी लड़ाई या झगड़ा क्रूरता नहीं, रिश्ते का हिस्सा माना जाता है।

    कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून में ‘क्रूरता’ शब्द की स्पष्ट परिभाषा नहीं है। इस संबंध में, हाई कोर्ट ने समर घोष बनाम जया घोष मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला दिया, जिसमें मानसिक क्रूरता के मामलों से संबंधित मानवीय व्यवहार के उदाहरण दिए गए हैं।

    हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के इस अवलोकन का हवाला दिया, विवाहित जीवन को समग्र रूप से देखा जाना चाहिए और कई सालों में कुछ अलग-थलग घटनाएं क्रूरता नहीं मानी जाएंगी। गलत व्यवहार काफी लंबे समय तक लगातार होना चाहिए, जिससे रिश्ता इस हद तक खराब हो जाए कि एक जीवनसाथी के कार्यों और व्यवहार के कारण, पीड़ित व्यक्ति दूसरे के साथ रहना असंभव समझे, तो इसे मानसिक क्रूरता माना जा सकता है।