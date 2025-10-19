जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। शराब की तस्करी करते हुए राजपुरा निवासी एक नाबालिग को पुलिस ने नैनीताल रोड में पकड़ लिया। स्कूटी सवार नाबालिग के पास से पुलिस को 96 पाउच अंगूर मसालेदार देशी शराब बरामद की गई। नाबालिग के माफी मांगने के बाद पुलिस ने उसके बड़े भाई को बुलाकर उसके सुपुर्द कर दिया।

शनिवार रात साढ़े नौ बजे वह नगर निगम से आगे गश्त कर रहे थे। इस दौरान उन्हें स्कूटी सवार एक 15 वर्षीय किशोर स्टेडियम रोड से नैनीताल रोड की तरफ आते हुए दिखा। पुलिस को देखते ही वह स्कूटी मोड़ने लगा। ऐसे में पुलिस ने नाबालिग को पकड़ लिया।