नैनीताल रोड में रात को स्कूटी पर घूम रहा था नाबालिग, कर रहा था शराब तस्करी
हल्द्वानी में नैनीताल रोड पर पुलिस ने एक नाबालिग को शराब तस्करी करते हुए पकड़ा। उसके पास से 96 पाउच देशी शराब बरामद हुई। नाबालिग ने बताया कि वह अपनी बीमार मां के इलाज के लिए यह काम कर रहा था। पुलिस ने उसे माफी मांगने पर उसके बड़े भाई को सौंप दिया और स्कूटी जब्त कर ली।
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। शराब की तस्करी करते हुए राजपुरा निवासी एक नाबालिग को पुलिस ने नैनीताल रोड में पकड़ लिया। स्कूटी सवार नाबालिग के पास से पुलिस को 96 पाउच अंगूर मसालेदार देशी शराब बरामद की गई। नाबालिग के माफी मांगने के बाद पुलिस ने उसके बड़े भाई को बुलाकर उसके सुपुर्द कर दिया।
शनिवार रात साढ़े नौ बजे वह नगर निगम से आगे गश्त कर रहे थे। इस दौरान उन्हें स्कूटी सवार एक 15 वर्षीय किशोर स्टेडियम रोड से नैनीताल रोड की तरफ आते हुए दिखा। पुलिस को देखते ही वह स्कूटी मोड़ने लगा। ऐसे में पुलिस ने नाबालिग को पकड़ लिया।
स्कूटी की तलाशी लेने पर उसके पास से 96 पाउस शराब मिली।पूछताछ में किशोर ने बताया कि उसके पिता का निधन हो गया है। जबकि बीमार मां का इलाज कराने के लिए यह सब काम कर रहा है। पुलिस के मुताबिक किशोर नाबालिग था। इसलिए उसे राजेंद्रनगर निवासी उसके बड़े भाई के सुपुर्द कर संरक्षण में दे दिया गया है। कोतवाल अमरचंद्र शर्मा ने बताया कि नाबालिग की स्कूटी को सीज कर दिया गया है।
