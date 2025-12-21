25 KG चांदी और 400 ग्राम सोना उड़ाया, हल्द्वानी में राधिका ज्वेलर्स के यहां बड़ी चोरी; दीवार काटकर घुसे चोर

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। कुसुमखेड़ा चौराहे में स्थित राधिका ज्वेलर्स की दुकान में चोरों ने लाखों रुपए के चांदी व सोने के आभूषण पार कर दिए। दुकान स्वामी को सूचना तब मिली जब उन्होंने सुबह दुकान खोली, दुकान खोलते ही ज्वेलर्स स्वामी हक्का-बक्का रह गए। अंदर से दीवार टूटी हुई थी और शोकेस से सोने चांदी के आभूषण गायब थे। सामान पूरा तहस नहस पड़ा हुआ था।

राधिका ज्वेलर्स में लाखों की चोरी, 25 किलो चांदी, 400 ग्राम सोना उड़ाया रविवार की सुबह कुसुमखेड़ा चौराहे के पास कालाढूंगी मुख्य सड़क में राधिका ज्वेलर्स स्वामी ने जब दुकान खोली तब हड़कंप मच गया। दरअसल चोर राधिका ज्वेलर्स की दुकान की समीप दूसरी दुकान से उनके वहां घुसे। दरअसल ज्वेलर्स शोरूम के बगल में ही एक व्यापारी ने किराए पर दुकान ली है। वह इसको कपड़े का शोरूम बनाना चाह रहे थे। इसको लेकर रात दिन उनकी दुकान में कारपेंटर काम कर रहे थे‌।

शनिवार को बंद रहती है दुकान घटना शुक्रवार की रात की बताई जा रही है। शनिवार को दुकान बंद रहती है। रविवार को जब दुकान खोली तो दुकान स्वामी को चोरी का अंदाजा हुआ। पुलिस के अनुसार प्राथमिक जांच में पाया गया है कि राधिका ज्वेलर्स की दुकान के बगल में काम करने वाले कारपेंटरों ने ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने छैनी और हथौड़ी से दीवार तोड़ी और गैस कटर मशीन से दुकान की तिजोरी भी काटने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए हैं। दुकान में 6 सीसीटीवी कैमरे व बाहर दो कैमरे लगे हैं। जिसकी डीवीआर भी चोरों ने पार कर दी है। शोकेस में रखे सोने-चांदी के आभूषण सब पार कर दिए हैं।



11 शोकेस में रखे सोने और चांदी का आभूषण गायब राधिका ज्वेलर्स के स्वामी नवनीत शर्मा ने बताया कि दुकान में बने शोकेस में सोने व चांदी के आभूषण सभी गायब हैं। हालांकि वह अभी कितना सामान गायब हुआ है इसका अंदाजा नहीं लग पा रहे हैं। फिर भी उनका कहना है कि 25 किलो चांदी व 400 ग्राम सोना गायब हुआ है।