MBPG कॉलेज में छात्र संघ चुनाव का मतदान शुरू, फर्जी ID कार्ड लेकर घुसे दो एजेंटों को पकड़ा

उत्तराखंड के सबसे बड़े महाविद्यालय एमबीपीजी हल्द्वानी में छात्र संघ चुनाव 2025 के लिए मतदान शुरू हो गया है। सात पदों के लिए 58 प्रत्याशी मैदान में हैं जिनके भविष्य का फैसला 13978 मतदाता करेंगे। शुरुआती घंटे में मतदान की गति धीमी रही। कॉलेज प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। फर्जी आईडी के साथ दो युवकों को हिरासत में लिया गया।

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी । उत्तराखंड के सबसे बड़े महाविद्यालय एमबीपीजी हल्द्वानी में छात्र संघ चुनाव 2025 के लिए शनिवार सुबह नौ बजे से मतदान शुरू हो गया है। कालेज में सात पदों पर 58 प्रत्याशी मैदान में हैं। 13978 कुल इनके भविष्य का निर्णय लेंगे। वोटिंग के पहले एक घंटे में क्रम काफी धीमा रहा है। अभी तक मात्र दो प्रतिशत पोलिंग हो पाई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस ने की चेकिंग की सख्त व्यवस्था कालेज प्रशासन और पुलिस ने चेकिंग की सख्त व्यवस्था की है। लेकिन तमाम सख्तियों के बावजूद दो युवक फर्जी आइडी कार्ड से कालेज में घुस गए। परिचय पत्र का क्यूआर कोड स्कैन करने पर महाविद्यालय के रिकार्ड और कार्ड पर नाम अलग-अलग मिले। ऐसे पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया।